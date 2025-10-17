Ulaş Karasu'dan "5G İhalesi" Tepkisi: Ekonomimize Her Yıl 20 Milyar Dolar Katkı Sunacağı İfade Edilen Teknolojiye Neden Bu Kadar Geç Kaldık?

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 5G yetkilendirme ihalesine ilişkin, "Küresel 5G kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığı dünyada, ülkemizde ilk 5G sinyalinin 2026'da alınması planlanıyor. Ulaştırma Bakanı, 5 yılda 5G teknolojisinin ülkemize 100 milyar dolar kazandıracağını ifade ediyor. O halde, tüm dünya bu teknolojiye geçerken biz neden bu zamana kadar niye bekledik? Her yıl ekonomimize 20 milyar dolar katkı sunacağı ifade edilen bu teknolojiye neden bu kadar geç kaldık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, 5G yetkilendirme ihalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karasu, "Öncelikle, çok geç kalınmış bir süreç. Dünya 2020 yılında 5G'yi kullanır iken biz bu teknolojiyi vatandaşlarımıza gecikmeyle sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye, 4G'ye bile, ki AKP 4.5G diye bir şey uydurdu, 8 yıl sonra geçtik. 5G'ye de önümüzdeki yıl nisan ayından itibaren kullanılabileceği ifadesini gerçek alırsak, 5G'yi de yaklaşık 6 yıl gecikmeli olarak kullanıma sunmuş olacağız. Bunun hiç öyle abartılacak bir yanı yok, gecikmenin nedenlerinin açıklanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Yapay zeka çağında, bu teknolojinin tam potansiyeline ulaşması için yüksek hızlı ve düşük gecikmeli iletişim altyapısının şart olduğunu ve bu altyapının en kritik bileşenlerinden birinin de 5G olduğunu vurgulayan Karasu, şöyle devam etti:

"Tüm dünya, bu teknolojiye hızla geçiş yaparken, Türkiye bu yarışta daha yolun başında. İran bile 5G'ye 2020 yılında geçti. Bunun teknolojisini üretmeyen bir ülke İran, ama teknolojiyi kullanmaya başladı. Türkiye ise ne yazık ki bu alanda 3. ligde. Küresel 5G kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığı dünyada, ülkemizde ilk 5G sinyalinin 2026'da alınması planlanıyor. Bu gecikme, sadece telekomünikasyon alanında değil, yapay zeka ve ileri teknolojilerin yaygınlaşmasında da Türkiye'yi dezavantajlı konuma düşürebilir. Ulaştırma Bakanı, 5 yılda 5G teknolojisinin ülkemize 100 milyar dolar kazandıracağını ifade ediyor. O halde, tüm dünya bu teknolojiye geçerken biz neden bu zamana kadar niye bekledik? Her yıl ekonomimize 20 milyar dolar katkı sunacağı ifade edilen bu teknolojiye neden bu kadar geç kaldık?"

"5G için Hakkari'den Edirne'ye kadar altyapı ve yatırımı gerekiyor"

5G'ye geç geçilmesinin merkezinde yerli ve milli teknoloji üretiminin hedef olarak gösterildiğini ifade eden Karasu, dışa bağımlılığı azaltmak ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmanın şüphesiz önemli olduğunu belirterek "Biz elbette bunun da takipçisi olacağız. Ama önce gecikmenin siyasi bedelinin verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Karasu, yüksek hız ve düşük gecikme süresi gibi 5G'nin temel özelliklerini sağlayabilmek için yeni baz istasyonlarının kurulması, mevcut altyapının kapsamlı bir şekilde güncellenmesi ve özellikle baz istasyonlarını ana şebeke ile irtibatlandıracak fiber optik altyapının bugünkünden çok daha hacimli hale getirilmesi gerektiğine de dikkat çekerek, geciken altyapı yatırımlarının da önemine işaret etti. Karasu, şöyle devam etti:

"5G için Hakkari'den Edirne'ye kadar ülkemizin dört bir yanında ciddi bir altyapı ve yatırımı gerekiyor. Fiber altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Birçok yerde bunun bile henüz olmadığını biliyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Seçim bölgem Sivas olması dolayısıyla Ankara-Sivas arasında sık sık hızlı treni kullanıyorum. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olan TCDD'ye bağlı trenin içinde de yol boyunca da internet yok. Hızlı trenin içinde de yok! Otoyollarda yok. Birçok noktada cep telefon çekmiyor. Ankara merkezde bile telefonun çekmediği yerler var. Bunun sorumlusu da elbette ki yatırım yapmayan operatörler kadar bunu denetlemeyen bakanlıktır.

"İki operatör de iktidarın arka bahçesine dönüşmüş durumda"

AKP, bakan, bürokrat olarak üst düzey yönetici yapamadığı kişileri Türk Telekom'un, Turkcell'in yönetimlerinde değerlendiriyor. Yani bu iki operatör de iktidarın arka bahçesine dönüşmüş durumda. Böyle olunca teknolojiyi iyi bilen, işini bilen liyakatli olan ve teknolojiyi Türkiye'ye getirecek olan kadrolar yönetici olamadıkları için ülkemiz ne yazık ki teknolojiyle yarışmakta çok geç kalıyor. Bunun bedelini de üretenler, iş insanlarımız, firmalarımız ödüyor, gençlerimiz ödüyor kısacası hepimiz bunun bedelini ödüyoruz. Bu durumun sorumlusu her geçen gün dünyanın gerçeklerinden uzaklaşan yöneticileridir.

"Tüm dünyanın teknolojiyle yarıştığı bir çağda, AKP teknolojiye şaşı bakamaz"

Operatörler yaptıkları her yatırımın bedelinin faturasını halka kesmeye alıştıkları için, dünyanın en yavaş ve en pahalı internetini kullanan vatandaşlarımızın cebine yeniden el atacaklarından şüphemiz yok. Buna fırsat vermeyin. Tüm Dünyanın teknolojiyle yarıştığı bir çağda, AKP teknolojiye şaşı bakamaz. Diğer ülkelerle rekabet edebilmemiz eğitim, sağlık, tarımın dahi rekabet edebilmesi için teknolojiyi aynı anda kullanmamız gerekiyor. İktidarımızda dünyanın kullandığı teknolojiyi, aynı anda tüm vatandaşlarımızın kullanmasını sağlayacağız."