Ulaş Gölü'nde Kış Sessizliği
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü, kış aylarında sessizliğe büründü. Göl çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, piknik alanları ve kameriyeler de karın altında kaldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde kış sessizliği hakim oldu.
İlçe merkezinde bulunan, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının üreyerek barındığı, piknikçilerin uğrak yeri Ulaş Gölü'nün etrafı beyaz örtüyle kaplandı.
Göl kıyısındaki piknik alanları ve kameriyeler de karın altında kaldı.