Ukrayna sınırındaki Rus petrol tesislerinde büyük yangın

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk şehrinde bulunan petrol tesislerinde gece başlayan yangın geniş alana yayıldı.

Rusya'nın Bryansk kentinde bulunan petrol tesislerinde büyük bir yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, TSİ 02.00 sıralarında Fokinsky ilçesindeki bir petrol tesisinden dumanların yükseldiğini aktardı. Orta derece risk taşıyan yangın için bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve itfaiye ekibi gönderildi. Uzun süren yangın söndürme çalışmalarının ardından alevlerin sabah saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Rus basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, yangının bir petrol tankerinde başladığı daha sonra geniş bir alana yayıldığı aktarıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili özellikle sosyal medyada çıkan "Ukrayna tarafından saldırı yapıldı" iddiaları hem Rusya hem Ukrayna tarafından doğrulanmadı. Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırılması için bir inceleme başlatıldığını ve soruşturmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Yangın nedeniyle bölgedeki sivillerin tahliye edilmesini gerektirecek bir durum oluşmadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ SALDIRI İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRDİ

Rusya'daki petrol tesislerinde çıkan yangınla ilgili önemli bir görüntü ortaya çıktı. Fokinsky ilçesindeki petrol tesislerinin hemen yakınında bulunan bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir roketin tesislere isabet ettiği ve alevlerin yükseldiği görüldü. O anlara ait görüntüleri paylaşan bazı Ukraynalı sosyal medya haber grupları, Rus petrol tesislerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine petrol sevkiyatı yapıldığını ve Ukrayna ordusu tarafından tesisin vurularak bu sevkiyatların önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

(Erhan Altıparmak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel