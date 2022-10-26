Ukrayna Ordusu tarafından Rus güçlerinden geri alınan Vysokopillya kasabası harabeye döndü Güncel Haberler Saldırı sonrası hasar gören binalar Saldırı sonrası hasar gören araçlar 73 yaşındaki Nina Ivanovna ile röportaj Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus güçlerinden geri alınarak yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen yerleşim yerleri, savaşın ağır izlerini taşırken siviller, evlerine... Saldırı sonrası hasar gören binalar Saldırı sonrası hasar gören araçlar 73 yaşındaki Nina Ivanovna ile röportaj Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus güçlerinden geri alınarak yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen yerleşim yerleri, savaşın ağır izlerini taşırken siviller, evlerine dönebilmenin buruk mutluluğunu yaşıyor. Herson bölgesine bağlı Visokopillya kasabasında Rus saldırıları sonucunda oluşan hasar görüntülendi. Kasaba sakinlerinden 73 yaşındaki Nina Ivanovna yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, bombardıman başladıktan sonra kilere saklandıklarını söyledi. "Her yer duman içinde kaldı, evin tamamen yıkıldığını sanıp çığlık atıyordum. Ortalık sakinleşince kilerden çıktık ve sadece bir duvarın yıkıldığını gördük. Evdeki her şey kırılıp dökülmüştü" dedi. Kaynak: AA / Güncel Ukrayna Herson Güncel Haberler

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