Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Odesa Limanı açıklaması Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Odesa Limanı açıklaması Açıklaması

AA - Mehmet Alaca - Güncel
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Odesa Limanı açıklaması Açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu "suistimal" edebileceğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu "suistimal" edebileceğini belirtti.

Bakan Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada " Ukrayna, Odesa Limanı'ndan ihracatı yeniden başlatmak için gerekli koşulları yaratmaya hazır." ifadesini kullandı.

Kulabe "Soru, Rusya'nın Odesa şehrine saldırmak için ticaret yolunu suistimal etmeyeceğinden nasıl emin olunacağıdır." değerlendirmesinde bulunarak, Rusya'nın şu ana kadar garanti vermediğini ve Birleşmiş Milletler ve müttefikler ile çözüm arayışında olduklarını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını Rusya'nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız." demişti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Dmitro Kuleb Twitter Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title