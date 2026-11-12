Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Aliyev'i Karabağ zaferinin yıl dönümünde tebrik etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ile Zelenskiy, Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında görüştü.

Zelenskiy, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin yıl dönümü ile 12 Kasım Anayasa Günü dolayısıyla Aliyev'i tebrik etti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, özellikle özel sektör aracılığıyla geliştirilmesine yönelik perspektifler ele alındı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya sağladığı insani yardımlar, özellikle elektrik ekipmanlarının tedarikindeki desteği dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür etti.

Görüşmede, Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur'da çatışma sonrası dönemde yürüttüğü restorasyon ve yeniden imar çalışmalarının Ukrayna tarafından da büyük ilgiyle takip edildiği belirtilerek, bu bağlamda Azerbaycan'ın tecrübesinin Ukrayna için de önemli olacağı ifade edildi.

Aliyev ve Zelenskiy, karşılıklı ilgi uyandıran diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA