Haberler

Ukrayna'da Yolsuzluk Skandalı Büyüyor: Genelkurmay Başkanı Yermak'ın Dairesine Arama Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumları, Devlet Başkanı Zelenski'nin başdanışmanı ve Genelkurmay Başkanı Yermak'ın dairesinde arama gerçekleştirdi. Yolsuzluk skandalları, devletin üst kademelerindeki bazı bürokratları da kapsayan büyük bir soruşturmayı tetikledi.

(ANKARA) - Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele kurumları, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin başdanışmanı ve Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak'ın dairesinde arama yaptı. Ülkenin iki ana kurumu olan Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzluk Savcılığı (SAP), aramaların mahkeme kararıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Zelenski'nin en yakın çalışma arkadaşı olan Yermak aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için yapılan barış görüşmelerinde de Ukrayna tarafının baş müzakerecisi. Ancak son haftalarda ortaya çıkan büyük çaplı yolsuzluk skandalı, devlet başkanının çevresindeki bir dizi isim hakkındaki iddiaları gündeme getirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NABU ve SAP ekiplerinin evinde "usule uygun işlemler" yürüttüğünü, avukatlarının da aramaya eşlik ettiğini söyledi. "Tam iş birliği içindeyim" diyen Yermak, şüpheli durumda olmadığının altını çizdi. Yermak daha önce verdiği bir röportajda üzerindeki istifa baskısının "muazzam" olduğunu belirterek, "Dosya çok gürültülü. Bu nedenle siyasi etkiden uzak, bağımsız ve objektif bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor" dedi.

Aramaların, Zelenski ve ekibi için son derece hassas bir dönemde yapılması dikkat çekti. ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll'un hafta sonuna kadar Kiev'e gitmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı taslak barış planı kapsamında temasların hızlandığını gösteriyor. ABD'li yetkililerin gelecek hafta da Moskova'ya geçmesi bekleniyor.

Ukrayna'nın en önemli itirazlarından biri, Rusya'nın Donetsk bölgesinde Kiev'in hala kontrol ettiği toprakların devrini talep etmesi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, "Eğer çekilmezlerse bunu silah zoruyla sağlayacağız" dedi.

Yermak ise aramalardan birkaç saat önce The Atlantic'e verdiği röportajda, "Zelenski başkan olduğu sürece Ukrayna'nın toprak vermesini kimse beklemesin. Böyle bir anlaşmaya imza atmaz" diyerek Kiev'in tutumunu tekrarladı.

Yolsuzluk skandalı büyüyor

Ukrayna'da bu ay gündemi saran yolsuzluk dosyası kapsamında soruşturmayı yürüten kurumlar, devletin en üst kademelerinde görev yapan bazı bürokratların enerji sektöründe dönen yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenine dahil olduğunu tespit etti. NABU ve SAP, devlet şirketlerinde rüşvet alma ve enerji kuruluşlarını etkileme girişimlerinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Bu durum Zelenski'nin kabinesindeki iki bakanın görevden alınmasına yol açtı. Yolsuzluk soruşurmasında ismi geçen Zelenski'nin eski iş ortağı Timur Mindich'in ise ülkeyi terk ettiği belirtildi. Mindich, Zelenski'nin oyunculuk kariyerinin başladığı Kvartal 95 stüdyosunun da eski ortaklarındandı.

AB'den Kiev'e uyarı: Yolsuzlukla mücadelede ilerleme şart

Ukrayna'daki üst düzey yolsuzluk iddiaları büyürken, Avrupa Birliği'nden Kiev'e uyarı geldi. AB Adalet Komiseri Michael McGrath, ABD merkezli Politico'ya verdiği röportajda, Ukrayna'nın AB'ye katılmak istiyorsa siyaset ve iş dünyasındaki yolsuzluk yapan isimleri yargılamak zorunda olduğunu söyledi.

Komiser, üye devletlerin, "toplumun en üst kesimlerinde suçla mücadelede etkili bir mekanizma oluşturduğunu kanıtlamayan" bir aday ülkenin AB'ye alınmasını desteklemeyeceğini vurguladı. Ukrayna'daki reform sürecinin "bir yolculuk" olduğunu dile getiren McGrath, Kiev'in yolsuzlukla mücadelede "elinden gelen çabayı gösterdiğine inandığını" belirterek, bu konuda yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Maduro'dan 'Saklanıyor' iddialarına direksiyon başında cevap

Devlet Başkanı'ndan ABD'ye videolu yanıt: Korkmuyorum, buradayım!
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.