Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu

UGANDALI Babirye Florence (31), kendisine yeni bir hayat kurmak ve geçimini sağlamak için geçen yıl ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki Hatay'ın Antakya ilçesine geldi.

UGANDALI Babirye Florence (31), kendisine yeni bir hayat kurmak ve geçimini sağlamak için geçen yıl ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. Türk bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak iş bulan Florence, kısa zamanda kendine mutlu bir yaşam kurdu. Bir yandan da Uganda'daki ailesine para gönderiyordu. 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybetti. Kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ancak ailesinin ısrarlı talebi ve Uganda Türkiye Büyükelçiliği'nin girişimleriyle, kadının cenazesi önceki gün ülkesine gönderildi. Yanında çalıştığı aile bireyleri tarafından çok sevilen Florence'in ölümü hem Antakya'da hem de ülkesinde büyük üzüntü yarattı.

Babirye Florence, Hatay'ın Antakya ilçesinde Haydar ve Merve Mursaloğlu çiftinin 2 buçuk yaşındaki kızları Ada'nın bakıcılığını yapıyordu. Mursaloğlu ailesinin Akevler Mahallesi'nde bulunan Iraz Apartmanı'ndaki dairesinde aileyle birlikte yaşıyordu. Yaklaşık bir yıldır Ada'nın bakıcılığını yapan ve Mursaloğlu çiftinin yanında oldukça mutlu bir hayatı olan Florence, 6 Şubat'taki depreme Mursaloğlu ailesiyle birlikte yakalandı. Yıkılan Iraz Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra Florence'in cansız bedeni çıkarıldı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

"HER ZAMAN HAYATTA OLMAKTAN ZEVK ALIYORUM"