UÇARSU ŞELALESİ YENİDEN FIŞKIRMAYA BAŞLADI - Haberler

GEÇEN yılın ağustos ayı ortasında tarihinde ilk kez kuruyan Antalya'nın Kaş ilçesindeki doğa harikası Uçarsu Şelalesi yeniden fışkırmaya, Kaş'a bağlı Gömbe Ovası ile Elmalı Ovası'na yeniden hayat vermeye başladı. Şelalenin yeniden akması, bölge halkı arasında sevinçle karşılandı.

Kaş'a bağlı Türkiye'nin en güzel üç yaylasından biri olan Gömbe Yaylası'nın hemen üzerindeki Batı Torosların en yüksek ikinci noktası olan Akdağ'ın bağrından fışkıran Uçarsu Şelalesi, geçen yıl yaşanan kuraklık, kar yağışının azlığı nedeniyle geçen yılın ağustos ayı ortasında tarihinde ilk kez kurudu. 50 metre yükseklikten uçarak akan şelalenin uçtuğu kayalıklarda da sadece yosunlar kalmış ve aktığı yaklaşık 2 kilometrelik yatağı da taş yığınına dönmüştü. Uçarsu Şelalesi'nin suyu ile dolan Çayboğazı Barajı'nda da sular azalmış ve kapakları kapatılmıştı.

Bu yıl Akdağ'a 2021 yılının aralık ayından itibaren yoğun kar yağdı. Mart ayı sonuna kadar devam eden kar yağışında bölge kışın doğal beyaz örtüsüne büründü. Karların erimesiyle Uçarsu Şelalesi yeniden patladı. Gömbe Yaylası'na doğru uçarak, bembeyaz köpükler savurarak akmaya başlayan sular, sadece şelalenin yatağında değil, çevresindeki bölgelerden de aşağı doğru süzülmeye başladı. Akan sular aşağıda bulunan Gömbe ve Elmalı ovalarını sulayan Çayboğazı Barajı'nı da doldurmaya başladı.

Uçarsu Şelalesi, Gömbe Yaylası'nın 1800 metre yüksekliğinde, Akdağ'ın eteklerinden Gömbe Yaylası'na akıyor. Aynı zamanda Alevi yurttaşlarca kutsal sayılan bir su. Efsaneye göre, Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi bulunan Anadolu erenlerinden olan Abdal Musa, Muğla yöresindeki yörüklere kızdığı için Uçarsu Şelalesi'nin suyunu kışın Muğla yönüne, yazın ise Gömbe Yaylası'na akmasını sağlamış. O nedenle aralık ayı başından itibaren Muğla yönüne akmaya başlayan Uçarsu Şelalesi, her yıl 5-6 Mayıs gibi Gömbe Yaylası'na akmaya başlıyor.

Uçarsu Şelalesi'ne ilk kez gelen Faik Karakaş, Burası gerçekten bir doğa harikası. Burayı gelip, kesinlikle görmelisiniz. Hava buz gibi, biraz üşüdüm de. Buraya gelin, gezin, görün. Kesinlikle kirletmeyin dedi.

Altan Kıllı, Geçen yıl bu Uçarsu'ya eylül ayında geldik ama ağustos ayının 15'inde kurumuştu, kuraklıktan dolayı. Bu yıl yağışlar çok güzel geçtiği için su maşallah çok güzel. Manzara harika, kar harika. Herkesin gelmesini, görmesini tavsiye ederim diye konuştu.

Gömbeli Arzu Tural da Uçarsu Elmalı ve Gömbe ovalarına hayat verir. Geçen sene ağustos ayında kurumuştu. Bu yıl yeniden patladı. Uçarsu'nun patladığını söyleriz. Mayıs ayında patlar. İnsanlara hayat verir, can verir, sevgi verir. Buz gibi şelalesi ile görsel bir güzellik dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel