Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar tutuklandı

SOSYAL medyada çektiği görüntüleri paylaşan Muhammed Yakut'a bilgi sızdırdığı iddiası ile hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alınan Hüseyin Can Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL medyada çektiği görüntüleri paylaşan Muhammed Yakut'a bilgi sızdırdığı iddiası ile hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alınan Hüseyin Can Tanrıyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar hakkında, sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Tanrıyar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.