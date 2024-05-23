Uçan Hollandalı Operası İstanbul'da Sahnelenecek

Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner'e ait "Uçan Hollandalı" operası, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılış eseri olacak opera, flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, aynı adlı efsaneden ismini alıyor.

Denizlerin ruhu sayılan bir denizci ile gemisinin hikayesini konu alan "Uçan Hollandalı" operasını Alman rejisör Sebastian Welker sahneye koydu. Operada Hollandalı ünlü bariton Martijn Sanders, "Der Hollander" rolünde oynuyor.

Eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, operayı koro şefi Volkan Akkoç yönetecek. Eserin dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Yakup Çartık ve koreografisine Emre Karaca imza attı.