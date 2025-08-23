TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Türkiye'nin birçok ilinde kuraklık yaşıyoruz, meyvelerimiz, sebzelerimiz, Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerimiz ciddi manada bu kuraklıktan etkilenmiş görünüyor." dedi.

Zonguldak Ziraat Odası'nda oda üyeleri ve çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ve nisan ayında yaşanan don olayının tarım sektörüne ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Üretim ve sürdürülebilirliğinin zorlaştığına işaret eden Bayraktar, "Dallar, ağaçların gövdeleri kurudu hatta bazı ağaçlarda bu nedenle önümüzdeki yıllarda meyve tutumu da olmayacak gibi görünüyor. Bizi daha büyük felaket bekliyor, bunun adı kuraklık. Türkiye'nin birçok ilinde kuraklık yaşıyoruz. Meyvelerimiz, sebzelerimiz, Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerimiz ciddi manada bu kuraklıktan etkilenmiş görünüyor." diye konuştu.

Bayraktar, bölgeleri gezdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 kez görüştüğünü, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı'na da sorunları anlatma imkanı bulduğunu aktardı.

"Kuraklıkla ilgili tedbirlerimizi almamız gerekiyor"

Gelecek yıllarda da kuraklığın şiddetini artırarak devam edeceğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bununla alakalı önlemleri şimdiden almamız gerekiyor. Özellikle Ankara'da da anlattığım gibi sulama yatırımlarını bu süreçte bitirmemiz lazım. Suyun yüzde 77'sini tarım kesimi kullanıyor. Bu manada yelkenleri bu tarafa çevirmemiz lazım kuraklıkla mücadele ederken tarım kesiminde özellikle tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Sulama yatırımlarını bitireceğiz yani çiftçimizi cazibe suyla kavuşturmamız gerekiyor bu süreçte. Sulama randımanımız bugün için yüzde 52'ler mertebesinde, kaynağından tarlaya varıncaya kadar suyun yarısını kaybediyoruz demektir. Dolayısıyla sistemi kapalı hale getirmek ve o kanalları rehabilite etmek önemli."

Bayraktar, çiftçilerin muhakkak surette basınçlı sulama sistemlerine geçmeleri ve tarım sektöründe vahşi sulamaya son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, basınçlı sulama sistemlerinin mecbur kılınması ve tasarruf sağlanması gerektiğini kaydetti.

Çiftçilerin bahçede ve tarlada kalabilmesi için onların arkasında durulması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Doğal afetlerden fevkalade etkilenmiş olan çiftçimizin önümüzdeki yıl bahçelerine ve tarlalarına giriş yapmasının, bakım yapmasının, üretimine devam etmesinin sağlanması açısından desteklerin verilmesini istiyoruz. Bunu Ankara'da talep ettik. Özellikle dondan, doludan ve kuraklıktan zarar gören üreticilerimize nakit yardımı talebimiz var. Bununla ilgili çalışma yapılıyor ama ayrıca çiftçilerimizin bankalarına olan borçlarını ödeyebilme kabiliyeti kalmadı ve zayıfladı. Dolayısıyla çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının da yapılandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, gençleri sektörde tutamadıklarını dile getirerek, üretimin sürdürülmesi gerektiğini, bunun için de desteklerin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.