Twitter Blue abonesi olunca ne oluyor? Mavi tik geliyor mu? - Haberler

Elon Musk'ın satın alma süreciyle beraber son günlerde adından sıkça söz ettiren Twitter'ın, Türkiye'de beklenen servislerinden biri de Twitter Blue.

Twitter'ın isteğe bağlı aylık abonelik hizmeti Twitter Blue, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabiliyor. Hizmeti satın alanlar, sosyal medya platformunun mevcut özelliklerine ek olarak tweet geri alma, reklamsız makale okuma, özel uygulama simgesi belirleme gibi çeşitli imkanlara erişebiliyorlar.

Twitter Blue abonesi olunca ne oluyor?

Twitter Blue, şimdiye kadar Türkiye'de erişime açılmadı. Farklı lokasyonlardaysanız bu servisi kullanabiliyorsunuz ama Türkiye'de henüz resmi olarak bu servis kullanıma açılmadı.

ABD'den dönerken Hakkı Alkan, ilgili servisi Twitter'da görünce kullanmaya başlıyor ve Twitter kullanıcılarının merak ettiği Twitter Blue servisine üye olup videoda deniyor. Peki hizmeti kullanınca neler oluyor? Cevabı videomuzda. İyi seyirler…

Twitter Blue özellikleri neler?

Twitter Blue hizmetinin en büyük özelliği: tweet geri alma seçeneği. Şirketin "bu bir düzenleme butonu değildir" vurgusu yaptığı bu özellik, kullanıcılara bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme imkanı tanıyor. Ayrıca varsayılan geri alma süresi 30 saniye iken; isteğe göre 5, 10, 20 veya 60 saniye yapılabiliyor. Bu özelliği, Gmail'deki maili geri alma özelliği gibi düşünebilirsiniz.

Bir diğer dikkat çeken Blue ayrıcalığı da: özel uygulama simgeleri. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter'ın mobil uygulamasının telefonunda görüntülenme biçimini değiştirebiliyorlar. Birçok renkli veya dönemsel seçenek arasından tercihe göre Twitter'ın ikonu özelleştirilebiliyor. Ayrıca sınırlı süre kullanılabilen yeni görünümler de Blue'ya ekleniyor.

Diğer Twitter Blue özellikleri:

Reklamsız Makaleler: ABD merkezli popüler yayıncılardan oluşan bir ağda reklamsız okuma deneyimi (ödeme duvarı erişimi hariç).

En Popüler Makaleler: Ağında son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere kolayca göz at.

Okuyucu: Uzun tweet dizilerini okumanın daha kolay yolu. Tweet dizisinin üst kısmındaki okuyucu simgesine dokunarak Okuyucu özelliğini açın veya bunu metin boyutunuzu değiştirmek için kullanın.

Yer İşareti Klasörleri: Yer İşaretlerini klasörlerde düzenleyerek bitmeyen kaydırma sürecinden kurtul.

Gezintiyi kişiselleştir: En çok kullandığın sayfaları sekme çubuğundan ayarla.

Uygulama Teması: Twitter deneyimin için yalnızca senin görebileceğin yeni bir tema rengi seç.

Daha uzun videolar yükle: Paylaşacak daha fazla şeyin olduğunda 10 dakikaya kadar videolar yükleyip tweetleyebilirsin.

Sabitlenen sohbetler: Favori sohbetlerini Direkt Mesaj gelen kutunun en üstüne sabitlemek için sohbeti kaydır.

Aboneliğe dayalı Twitter Blue, Türkiye'de görüldü

Peki ya sizler servisin Türkiye pazarında açıldıktan sonra satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki alana yazabilirsiniz!

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