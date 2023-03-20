Tuzla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Tuzla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Tuzla'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Aydınlı Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda daha önce hakkında 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli Y.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 13 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.