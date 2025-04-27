Tütün Üreticileri Avans Sorunu ile Karşı Karşıya

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Eğer avans ödemeleri bir an önce yapılmazsa ve avans ödemeleri ile tütün üreticileri rahatlatılmaz ve bu tütünlerin dikimi sağlanmazsa Denizli Kale bölgesinde yüzde 80 üretici tütününü dikemeyecek." dedi.

TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hafta sonunda memleketi Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Beyağaç ve Kale ilçe ziyaretlerinde hemşehrilerini dinleyen Karaca, üreticilerin sorun ve taleplerine dair görüşmeler gerçekleştirdi. Karaca, ziyarette yaptığı açıklamada şunları kullandı:

"Tütün üreticilerimiz her felaket sonrası bir de tarım politikası felaketiyle baş etmek zorunda bırakılıyor. Bizi duyan da gören de yok diyen hemşehrilerimin taleplerini, ivedilikle atılması gereken adımlara dair önerileri tek tek not ediyorum. Bu sesi duyurmak boynumuzun borcu, elleri nasırlı, ayağı çamurlu, tarlası ipotekli köylülerimizle birlikte üretimde ısrarla devam etmek hepimizin sorumluluğu. Beyağaç, Tavas ve Kale bölgemizde yaşanan sorunlar gösteriyor ki, bu krizin adı 'avans krizi'. Yetkililerle temas ve girişimleri sürdüreceğim."

Her şey üst üste geldiğini zirai don yaşanmasının ardından da avans alamadıklarını söyleyen Ayfer Akkuş isimli kadın çiftçi yaşadıkları sorunu şu ifadelerle aktardı:

"Avans alamıyoruz. Yatırdılar paraları faize. Biz ne yapacağız? Tütün içinde taş çıktı, içinde toprak çıktı bahanesiyle bizi oyalıyorlar, mağdur ediyorlar. Yevmiyeler arttı. Avans alamazsam nasıl ben yevmiye verebilicem, doktor paramı ödeyeceğim, borçlarımı halledicem? Avansa güvendik ne yapacağız. Ben tütünleri kime satacam bilemiyorum. Cezayı niye köylüye çiftçiye veriyorlar, bizi çok duyan yok, gündem de olamıyoruz ama sesimizi duyurun."

İktidarı ve bakanlığı üreticilere destek sunmamaya, avans sorunu çözmeye çağıran Karaca konuşmasında şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 yıldır sözleşmeli tütün üreten ve avans sistemiyle çalışarak önceden aldıkları avanslarla üretim yapan tütün üreticilerinin avansları, bu yıl şirketlerin bir araya gelerek aldıkları karar gereğince bu tarihe kadar hala ödenmedi. Çiftçinin yevmiyeciye vereceği para yok. Kiralanan tarlaların kira bedeli ödenmediği için tarla sahipleri tütün üreticilerinin tarlaya girerek tütünü ekmelerine izin vermiyor. Tütün üreticileri avans alarak daha önceki üretimden kaynaklı borçlarını, kredi borçlarını esnafa olan borçlarını, sanayiye olan borçlarını ödeyemiyor. Ödeyemediği için de Kale'de, Beyağaç'ta, Tavas'ta esnaf mağdur, tütün üreticileri mağdur oldu. Eğer avans ödemeleri bir an önce yapılmazsa ve avans ödemeleri ile tütün üreticileri rahatlatılmaz ve bu tütünlerin dikimi sağlanmazsa Kale bölgesinde yüzde 80 üretici tütününü dikemeyecek."