Tüsiad Heyeti Brüksel'de: "Türkiye, AB'nin Rekabetçilik ve Güvenlik Mimarisinin Ayrılmaz Parçası"

(ANKARA) – TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Başkan Yardımcısı B. Can Yücaoğlu, Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret etti.

TÜSİAD, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda, Türkiye'nin AB ekonomisinin, kurumsal ve hukuki yapısının ve Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Küresel rekabetin yıkıcı etkilerine dikkat çeken heyet, "ortak gündemin vakit kaybetmeden ilerletilmesi" çağrısı yaptı. Avrupa'da yeni bir yapılanma sürecinin yaşandığına işaret eden TÜSİAD, AB'nin Türkiye'yi "yeni rekabetçilik coğrafyasının merkezinde, net ve güçlü bir biçimde konumlandırması" gerektiğini belirtti. AB kurumlarında ele alınan "AB ürünleri tercihine" yönelik düzenlemelerin de bu gerçeklik dikkate alınarak tasarlanması istendi.

Heyet, Türkiye–AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin daha fazla gecikmeden başlatılması gerektiğini vurgularken, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme ekseninde yakın sanayi işbirliğinin de rekabetçiliği artıracak temel unsurlar arasında bulunduğunu ifade etti.

Brüksel temaslarının ilk gününde TÜSİAD heyeti, Savunma ve Uzay Politikalarından Sorumlu AB Komiseri Andrius Kubilius ile bir araya geldi. Görüşmede, artan jeopolitik ve jeoekonomik baskılar karşısında Türkiye'nin AB'nin rekabetçilik ve güvenlik stratejilerine güçlü şekilde entegre edilmesinin önemine dikkat çekildi. Heyet, Türkiye'nin AB'ye aday ülke statüsü, Gümrük Birliği ortaklığı ve NATO müttefikliği nedeniyle bu entegrasyonun doğal ve gerekli olduğunun altını çizdi.

TÜSİAD, daha yakın işbirliğinin inovasyon, çift kullanımlı teknolojiler ve çok sektörlü sanayi kapasitelerini destekleyeceğini belirterek, ortak kaynak ve yeteneklerin etkin kullanımı için ölçeklendirilebilir bir ekosistemin gerekliliğini vurguladı. Bu çerçevede, Türkiye'nin AB savunma fonu SAFE mekanizmasına "sınırsız katılımının" sağlanması çağrısında bulunuldu. Bu katılımın Avrupa'da dayanışma, caydırıcılık ve savunma sanayinin rekabetçiliğini güçlendirmek açısından gerekli olduğu ifade edildi.

Heyet, "Avrupa güvenliğinin geleceğini bugünden birlikte tasarlamalıyız" mesajı verirken, kapsayıcı bir yaklaşımın AB ve geniş Avrupa'nın açık stratejik özerkliğinin temelini oluşturacağına dikkat çekti.