TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan hakkında, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Ayrıca Orhan Turan polis eşliğinde ifade için adliyeye götürülüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlattı:

"Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan TURHAN isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan TURHAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup şüpheliler Orhan TURHAN ve Mehmet Ömer Arif ARAS'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangını konusunda da yeterli denetimin olmaması ve "sistem bozukluğu" eleştirisini getirdikten sonra, "Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" ifadesini kullanmıştı.

Soruşturma kararının ardından TÜSİAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu açıklamaları sonrasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında konuyla ilgili, "TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce demokrasilerde hiç kimse eleştiren azade değildir. Tutarlı yapıcı olması halinde eleştirilere kulağımızı tıkamadık tıkamayız. Demokrasimizin standardını yükselten yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Kuklalarla işimiz olmaz. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında, emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. TÜSİAD zihniyeti devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır." demişti.