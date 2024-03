Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile görüştü. TÜSEDAD'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; "ESK kendisi ithalatı devam ettirmek için mücadele verdi ve büyük oranda başardı. Yaşanan gecikmeler spekülasyona sebep verdi ancak Brezilya ile 70 bin, Uruguay ile 170 binlik anlaşmalar yapıldı. Önümüzdeki ay Brezilya ile ikinci etap anlaşması yapılacak. Özetle, anlık olarak Mayıs sonuna kadar hedeflenen 600 bin başın 150 bini teslim edilmiş olacak. Kalanı yıl sonuna kadar tamamlanacak deniyor" denildi.

TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile bir araya geldi.

"ŞİMDİ BATIDAN DOĞU İLLERİMİZE ET YOLLUYORUZ"

Görüşmeye ilişkin TÜSEDAD'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi. 2015 yılında körüklenen kontrolsüz hayvan ithalatının üreticinin zarar etmesine ve gelinen noktada küçük aile işletmeleri azalmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, "Bu insanlar bir daha üretime geri dönmek istemiyorlar. Bunun bir ispatı; 2009 yılında dahi, doğu illerimizden batıya et gönderilirken şimdi doğuda üretim o denli azaldı ki gelinen noktada doğu illerimize et yolluyoruz" denildi.

Süt fiyatlarının gıda enflasyonunu kontrol amacı ile baskılanmasının sonucu olarak et krizi yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "Sayın genel müdür 'İçeride maliyeti düşüremediğimiz için dışarıdan aldığımız hayvanın fiyatını iç piyasa bedeline yaklaştırmamız gerekiyor. İç piyasa fiyatı arttığı zaman bu 6 USD/kg fiyatı da arttırılacak. Bu sabit bir fiyat değil' dedi. Özetle, iç piyasada üretimin teşvik edilip açığın dışarıdan karşılanmasına gayret ediliyor" ifadesi yer aldı.

"600 BİN BAŞ HAYVANIN 150 BİNİ MAYIS SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK"

ESK üzerinde ithalat lobilerinin baskısı olduğu kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Özel şirketlerin bu ithalatı yapmaları için mücadele içindeler. Sebebi büyük rant. Ancak ESK kendisi ithalatı devam ettirmek için mücadele verdi ve büyük oranda başardı. Yaşanan gecikmeler spekülasyona sebep verdi ancak Brezilya ile 70 bin, Uruguay ile 170 binlik anlaşmalar yapıldı. Önümüzdeki ay Brezilya ile ikinci etap anlaşması yapılacak. Özetle, anlık olarak Mayıs sonuna kadar hedeflenen 600 bin başın 150 bini teslim edilmiş olacak. Kalanı yıl sonuna kadar tamamlanacak deniyor."

İthal hayvanlardan üreticiye yüzde 5-10'luk kısmının verileceğini "eksiklik" olarak değerlendiren TÜSEDAD, şu bilgileri verdi:

"ESK bugüne kadar sürecin uzamasının bir sebebinin ise yapılan anlaşmalar ve karantina süreleri olduğunu beyan ediyor. 21 gün karantina + 20 gün nakliye +15 gün alım süresi. Bu plana göre Nisan 15 ve sonrası 70 binlik transferler başlıyor. Özet olarak, anaç hayvanların kesilmesi ve dengeleri bozan ithalatların yapılması bizi bugüne getirdi."

"ET FİYATLARI ENFLASYON ORANINDA ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Et fiyatlarının enflasyon oranında devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Bundan sonra et fiyatları enflasyon oranında artmaya devam eder. Kimse bu denklemin önünde duramaz. En iyi şartlarda 2-3 yıl içinde arz talep dengelenir ve alım gücüne göre daha uygun fiyattan et yeriz. O zamana kadar et cep yakmaya devam eder" denildi.