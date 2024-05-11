Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması Başladı
Uşak'ın Eşme ilçesindeki Kemer Dağı'ndan atlayışlarla başlayan Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması'na 55 sporcu katıldı. Sporcular, rüzgarın etkisiyle zorluklar yaşasa da belirlenen alana iniş yaptı. Yarışma, yarınki mücadelelerin ardından ödül töreniyle tamamlanacak.
Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması Uşak'ın Eşme ilçesindeki Kemer Dağı'ndan atlayışlarla başladı.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen organizasyona 55 sporcu katıldı.
İlçedeki 400 metre yükseklikteki Kemer Dağı'ndan atlayan sporcular, belirlenen alana iniş yaptı.
Rüzgarın zaman zaman etkisini arttırmasından dolayı sporcular, belirlenen hedefe iniş sırasında zorluk çekti.
Bölgeye gelen vatandaşlar, kendilerine ayrılan alanlarda yarışmayı izledi.
Yarışma, yarınki mücadelelerin ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.