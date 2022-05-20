Kolombiya Devlet Başkanı Duque: &quot;Bizim amacımız ikili ilişkilerimize ivme kazandırmak&quot; - Haberler

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Kolombiya Devlet Başkanı Duque: "Bizim amacımız ikili ilişkilerimize ivme kazandırmak"

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ortak basın toplantısı Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'n konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ortak basın toplantısı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'n konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ortak basın toplantısı düzenledi.

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AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

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