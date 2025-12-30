Van ve Hakkari'den iş dünyası temsilcileri, İran'daki iş dünyası temsilcileriyle görüştü

Van ve Hakkari'den iş dünyası temsilcileri, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İran'daki iş dünyası temsilcileriyle çevrimiçi toplantı yaptı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (Hakkari TSO), Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) yetkilileri ve Tebriz Ticaret Ataşesi Mahmut Çakmak, Zencan Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası temsilcileri ile çevrimiçi yapılan toplantıda görüştü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, TRB2 Bölgesi'ni kapsayan Bitlis, Hakkari, Muş, Van'ın Türkiye'nin İran'a açılan en stratejik sınır hattında yer aldığını belirtti.

İki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Güray, Türkiye ve İran'ın toplam 180 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği'nin yüzde 40'ına ulaştığını ve bu durumun büyük bir Pazar oluşturduğunu ifade etti.

Bölgenin madencilik, hazır giyim, turizm, hayvancılık ve yenilenebilir enerji alanlarındaki gücüne değinen Güray, özellikle maden işleme konusunda köklü bir birikime sahip olan Zencan ile yüksek rezervlere sahip Hakkari'nin bir araya gelmesinin her iki taraf için de tarihi fırsatlar doğuracağının altını çizdi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva ise bu tür toplantıların çok önemli olduğunu, ilişkilerin yüz yüze yapılacak görüşmelerle daha ileriye taşınması gerektiğini söyledi.

Takva, Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarından yıl sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon İran vatandaşının giriş yaptığını belirterek, Zencan'ın üretim potansiyeli ile Van'ın lojistik gücünün birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Van OSB Başkanı Memet Aslan da İran'ın ham madde ve enerji kaynaklarını Türkiye'nin teknoloji ve katma değerli üretim potansiyeli ile birleştirerek Avrupa pazarına birlikte açılma önerisinde bulundu.

Aslan, "Ortak OSB ve serbest bölge kavramlarının hayata geçirilmesini istiyoruz. Van OSB'de hali hazırda 5 İranlı firmamız yatırım yapmış durumda." dedi.

TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, Van'ın 6. bölge teşvikleri kapsamında yatırımcılara en yüksek destekleri sunduğunu hatırlattı.

Tebriz Ticaret Ataşesi Mahmut Çakmak ise iki ülke arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hedefinin altını çizdi.

Çakmak, son yıllarda Zencan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde yaşanan daralmanın ürün çeşitliliği artırılarak aşılabileceğini belirtti.