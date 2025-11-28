Haberler

Türkiye ve Ermenistan Kars-Gümrü Demiryolu İçin Görüşmelerde Bulundu

Güncelleme:
Türkiye ve Ermenistan, Akyaka-Akhurik sınır noktasında Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu için teknik çalışmaların ikincisini gerçekleştirdi. İki ülkenin ilgili kurum temsilcileri, sınır geçişlerinde uzlaşının hayata geçirilmesi amacıyla bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasındaki toplantılarda varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan'ın ilgili kurum temsilcilerinin bugün Türkiye ile Ermenistan arasındaki Akyaka-Akhurik sınır noktasında ve Ermenistan'ın Gümrü şehrinde bir araya gelerek Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması amacıyla yürütülen teknik çalışmaların ikinci tur görüşmelerini yaptıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, çalışmalara iki ülkeden Dışişleri, Ulaştırma, Ticaret, Savunma, İçişleri Bakanlıkları ve Demiryolları idarelerinden temsilcileri katıldı. Bakanlık yetkilileri, "Böylece, 30 yılı aşkın süredir kullanımda olmayan iki ülke arasındaki demiryolu hatlarının ve sınır kapılarının ihtiyaçlarının tespit edilip, bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik karşılıklı yürütülecek çalışmaların eşgüdüm içerisinde yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasındaki toplantılarda varılan mutabakat çerçevesinde, iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri 28 Kasım 2025 tarihinde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki Akyaka-Akhurik sınır noktasında ve Ermenistan'ın Gümrü şehrinde bir araya gelmişler ve Kars-Gümrü Demiryolunun rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması amacıyla yürütülen teknik çalışmaların ikinci tur görüşmelerini gerçekleştirmişlerdir."

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin 12 Eylül'de Erivan'da yaptıkları altıncı toplantıda, Özel Temsilcilerin daha önceki görüşmelerinde varılan mutabakat doğrultusunda, sınır geçişlerine ilişkin uzlaşının hayata geçirilmesi sürecinin hızlandırılması konusunda mutabık kalındığını anımsattı. Yetkili, şu bilgileri paylaştı:

"Bu çerçevede, Ermenistan ile sınırların gelecekte açılması kararı alınması halinde, hazırlıklı olunması maksadıyla, Kars-Gümrü (Akyaka/Akhurik) demiryolunun ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla, Ermenistan ile başlatılan teknik çalışmaların ikincisi 28 Kasım Cuma günü Kars-Gümrü ortak sınırında saha ziyareti olarak gerçekleştirilmiş olup, ardından Ermenistan'ın Gümrü şehrinde bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Çalışmalara iki ülkeden ilgili kurumların temsilcileri (Dışişleri, Ulaştırma, Ticaret, Savunma, İçişleri Bakanlıkları ve Demiryolları İdareleri) katılmıştır. Böylece, 30 yılı aşkın süredir kullanımda olmayan iki ülke arasındaki demiryolu hatlarının ve sınır kapılarının ihtiyaçlarının tespit edilip, bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik karşılıklı yürütülecek çalışmaların eşgüdüm içerisinde yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
