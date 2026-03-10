'Türkiye turizmde ateş hattının ortasında güvenli bir liman alarak parlıyor'

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'nin turizmiyle, ateş hattının ortasında güvenli bir liman olarak parlıyor" dedi.

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşın Türk turizmine etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tur operatörlerinin batmasından, pandemiye, uçak krizinden depremlere, ekonomik krizlerden çatışma ve savaşlara uzanan birçok zorlu süreçten başarıyla çıktıklarını belirten İşler, bugün de Türkiye'nin turizmiyle, ateş hattının ortasında güvenli bir liman olarak parladığını söyledi.

'TURİZMDE HER ZAMAN GÜVEN VEREN BİR DESTİNASYON OLMAYI BECERDİK'

Turizmciler olarak, zorlu koşullara rağmen, bu yılda geçen birkaç yılda olduğu gibi yeni rekorlara imza atacaklarını belirten İşler, 2030 yılı için belirlenen, '100 milyon turist 100 milyar dolar girdi' hedefine bir adım daha yaklaşacaklarına samimiyetle inandıklarını kaydetti. İşler, "Turizm her krizde yolunu buldu, yine bulacaktır. Son birkaç yıl hafızalarımıza tur operatörleri iflasları, pandemi, bölgesel krizler, siyasi gerilimler, doğal afetler ve küresel ekonomik dalgalanmalarla kazındı. Hepsinin içinden geçtik. Her defasında yeniden toparlanmayı başardık. Tecrübe ve direnç kazandık. Pandemi döneminde küresel turizm neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye'de etkilendi, ama çok kısa sürede toparlandık. Rusya ile ciddi bir uçak krizi yaşadık. Tur satışları durdu, sektör ciddi bir darbe aldı. Ancak yine kısa süre içinde normale döndük, hızlıca toparlandık. Rusya, bugün yine Türk turizminin en önemli pazarlarından biri. Yaşanan tüm olumsuzluklara verdiğimiz tepki, sektörün kırılganlık eşiğini aşmasını sağlarken, bağışıklığını çok güçlendirdi. Bulunduğumuz hareketli ve sıcak coğrafyaya rağmen turizm açısından her zaman güven veren bir destinasyon olmayı becerdik. Dünya turizminde güçlü bir markayız" dedi.

'BU DÖNEMDE TANITIM ÇALIŞMALARI AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR'

İşler, "Huzur veren atmosferimiz, güçlü turizm altyapımız ve misafirperverliğimiz Türkiye'yi dünya turizminde öne çıkaran en önemli unsurlardır. Evet, bugün bazı iptaller söz konusudur, ama başta Yunanistan ve Mısır gibi Akdeniz'deki birçok turizm ülkesi de bu geçici dalgalanmadan nasibini almaktadır. Turizm, küresel gelişmelere en hızlı reaksiyon veren sektördür. Bu dönemde tanıtım çalışmaları ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarında hızlı ve etkili tanıtım faaliyetleri yürütmek sektöre ilave katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

KARAMSARLIK DEĞİL UMUT, HİZMET, MEMNUNİYET, GELECEK ÜRETİRİZ'

Karamsarlık değil umut, hizmet, memnuniyet ve gelecek ürettiklerini belirten İşler, "Bu krizden de her zamanki gibi doğru çıkışı bularak ve güçlenerek çıkacağız. Yaşanan gelişmeler geçicidir. Türkiye, jeopolitik konumuyla ateş hatlarının ortasındadır ama Ulu Önder Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' özdeyişiyle yolunu çizmiş, dışarıdan bakıldığında da ateş hattının ortasında çok net görülen güvenli bir limandır. Bu görüntüyle, sıkıntıları yine aşacağımıza, güçlü bir sezon geçireceğimize ve yeni rekorlar kıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı