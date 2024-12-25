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Türkiye, Sudan ile İlişkilerini Güçlendirmeye Devam Ediyor

Türkiye, Sudan ile İlişkilerini Güçlendirmeye Devam Ediyor
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Büyükelçi Fatih Yıldız, Sudan'daki Büyükelçilik faaliyetleri hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin bu zor şartlarda Sudan halkının yanında olduğunu vurguladı. TİKA ve Ziraat Katılım Bankası'nın Port Sudan'da faaliyet göstermesi planlanıyor.

PORT Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Büyükelçiliğin bünyesinde, askeri ataşelikten, içişleri ve eğitim müşavirliğine kadar çok kapsamlı bir temsil olduğunu belirterek, "Bu zor ve istisna şartlara rağmen, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Sudan'ın yanında olduğu mesajını verme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine, Sudan-Türkiye ilişkileri ve Sudan'daki Elçilik faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Sudan halkları arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığına işaret eden Yıldız, "Port Sudan şu an ülkenin fili olarak idari merkezi. Burada en önemli misyonumuz hem Sudan hükümetinin hem de Sudan halkının yanında olduğumuzu ortaya koymak." diye konuştu.

Yıldız, Türk Büyükelçiliğinin, Port Sudan'da faaliyet gösteren az sayıdaki diplomatik temsilciliklerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Büyükelçiliğin bünyesinde, askeri ataşeliğimiz, içişleri ve eğitim müşavirliğimize kadar çok kapsamlı bir temsilimiz var. Bu zor ve istisna şartlara rağmen, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Sudan'ın yanında olduğu mesajını verme gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

TİKA ve Ziraat Katılım Bankası Port Sudan'da faaliyete geçecek

Türkiye'nin başka alanlarda da Sudan'daki varlığını ilerletme çabalarını sürdürdüğünü belirten Yıldız, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ziraat Katılım Bankasının Port Sudan'da faaliyete geçmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Savaş öncesindeki çalıştığımız her bir dosyayı iyi takip edip çatışmaların bitmesi sonrasına kendimizi ve Sudan ile ilişkilerimizi hazırlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Sudan hükümeti her zaman bize çok teveccühle yaklaşıyor"

Sudan hükümetinin her zaman kendilerine çok teveccühle yaklaştığını kaydeden Büyükelçi Yıldız, savaş öncesindeki yoğun ve ivmeli ilişkileri sürdürebilmeye yönelik gayret gösterdiklerini aktardı.

Yıldız, Sudan'da çok ciddi bir insani trajedi yaşandığını vurgulayarak, "Yaklaşık 13 milyon insan yerinden edildi. Yaşamını kaybeden insanların sayısı istatistiki bir veri olmadığı için tutulamıyor. Bunun dünya gündeminde biraz daha üst sıralara taşınmasında Türkiye'nin buradaki mevcudiyetinin önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla Sudan halkının yanında olduğunu vurguladı.

Son 6 ayda Sudan'a 6 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan 2 büyük gemi gönderdiklerini hatırlatan Yıldız, insani yardımların devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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