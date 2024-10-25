Türkiye'nin lisanslı pilot sayısında hedef: 2027'de 19 bin

Türkiye, yıl sonunda 15 bin 530'a ulaşması beklenen lisanslı pilot sayısını 2027'ye kadar 19 binin üzerine çıkararak küresel havacılık rekabetinde avantaj sağlamayı hedefliyor.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında küresel rekabette konumunu güçlendirmek amacıyla bir dizi adım atılacak. Bu kapsamda, uluslararası standartlara uygun olarak sivil havacılık güvenliği ve uçuş emniyetinin sağlanmasına yönelik mevzuat çalışmaları devam edecek.

LİSANSLI PİLOT SAYISINDA HEDEF 19 BİN 155

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 14 bin 201 olan lisanslı pilot sayısının bu yıl sonunda 15 bin 530'a yükselmesi bekleniyor. Gelecek yıl 16 bin 30 olması öngörülen lisanslı pilot sayısının, 2026'da 17 bin 450'ye, 2027'de 19 bin 155'e ulaştırılması hedefleniyor. Bu gelişimin küresel rekabette de avantaj sağlaması öngörülüyor.

Sivil havacılık kapsamında denetimler de kesintisiz sürecek. Yıl sonuna kadar 1787'yi bulması beklenen denetim sayısının gelecek yıl 1856, 2026'da 2 bin 273, 2027'de 2 bin 488 olması planlanıyor.

TEHDİTLERE KARŞI TEDBİR VE EĞİTİMLER ARTIRILACAK

Türkiye'nin sivil havacılık faaliyetlerindeki standartlara eksiksiz uyumu da hedefler arasında yer alıyor. Bu yıl 0,5 olması beklenen "ülke adına tescilli hava araçlarının diğer ülkeler tarafından yapılan denetlemelerdeki (SAFA denetimi) kabul edilebilir maksimum puan seviyesi"nin, gelecek yıllarda korunması hedefleniyor. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı regülasyonlarına ve emniyet faaliyetlerine uyum oranının da korunması öngörülüyor. Bu amaçla sivil havacılığa yönelik güvenliği tehdit eden müdahale ve tehlikelere karşı tedbir alınarak bu konuda eğitim verilmesi, havalimanlarına giriş esaslarını belirleyerek güvenlik standartlarının uygulanmasına ve tehlikeli madde taşımacılığına yönelik düzenleme ve denetlemeler yapılması planlanıyor.

ABD TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraçları sonucu pilot açığı oluşmuş, Türk Hava Yolları'ndan bazı pilotların geçici olarak Hava Kuvvetleri'nde görevlendirilmesi sebebiyle de sivil havacılıkta pilot ihtiyacı had safhaya ulaşmıştı. Türkiye, F-16 eğitmeni pilot ihtiyacını karşılamak üzere uçakların satın alındığı ABD ile temas kuruldu. ABD'den 6 F-16 öğretmeni pilot istendi. Ancak Amerika bu konuyu diplomatik bir pazarlık konusu etti ve kısa vadede çözüm sunmadı.

ABD'DEN PAKİSTAN'IN YARDIMLARINI DA ENGELLEDİ

Bunun üzerine Türkiye dost ülke Pakistan'a aynı teklifi götürdü. Pakistan Hava Kuvvetleri, hemen ertesi gün eğitmen pilot gönderme sözü verse de Amerika burada da devreye girdi. Amerika, Pakistan'ın Türkiye'ye eğitmen pilot göndermesine, ikili anlaşmaları gösterdi ve "Sizdeki uçak konfigürasyonu Türkiye'dekinden farklı" mazeretini öne sürerek izin vermedi.