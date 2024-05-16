Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan gençlere tavsiye

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bir işi başarmak için 60'lı yaşları beklemenin gerekmediğini belirterek, "Lütfen potansiyelleriniz konusunda kimsenin sizin potansiyelinizi örselemesine müsaade etmeyin." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi" İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün moderatörlüğünde "Ulaştırmada AR-GE İnovasyon ve Teknoloji" paneli gerçekleştirildi.

Panele, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitü Müdürü Tolgahan Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Mehmet Çelik, konuşmasında, ASELSAN'ın ulaştırmaya yönelik geliştirdiği çözümlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Çelik, iş modellerinin sürekli yenilenmesinin, günümüzün rekabetçi ortamının olmazsa olmaz gerekliliği haline geldiğini söyledi.

AR-GE'nin yenilik sürecinin anahtarı olduğuna işaret eden Çelik, bu hususta teknoloji geliştiren her paydaşa görevler düştüğünü dile getirdi.

Ruşen Kömürcü ve Tolgahan Kaya da kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

"İnsanımızın en büyük farkı pratik zekası"

Panel sonrasında Alper Gezeravcı da etkinlikte konuşma yaptı. Gezeravcı konuşmasında, Türkiye'nin yüzyıllardır dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde 16 devletin yıldızını parlatarak çok büyük badirelere göğüs germiş ve bu badireleri kalıtsal olarak bünyesinde muhafaza eden bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'ye tarihin bıraktığı en büyük mirasın pratik zeka olduğuna dikkati çeken Gezeravcı, "Her alanda mütevazı olmak insanı yücelten hususlardan bir tanesidir. Ancak bu konuda mütevazı olamayacağım. Bizim insanımızın, bizim milletimizin yurt dışına adım attığınızda dışarıdaki insanlardan en büyük farkı pratik zekasıdır. İş ne zaman sıkışıyor, ne zaman daralıyor ne zaman rutinin dışına çıkıyor bizim insanımız o pratik zekasını düşünme ihtiyacı dahi olmaksızın sanki bir vücut refleksi gibi ortaya koyuyor. Rutini herkes yapar ama önemli olan iş acil duruma girdiğinde reaksiyon gösterebilecek bünyeye sahip olmak. Bu açıdan milletimizin potansiyelinden son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Uzay misyonları başka milletlerin çocuklarının hayaliydi"

Uzay yolculuğu için nasıl bir başvuru sürecinden geçtiğini anlatan Gezeravcı, çocukluk yaşlarından itibaren pilot olmayı ve göklere erişmeyi hayal edebiliyorken uzay söz konusu olduğunda çekimser kaldığını belirtti. Gezeravcı, "Çünkü benim zihnimde o güne kadar insanlı uzay misyonları ve astronot olmak başka ülkelerin ve başka milletlerin çocuklarının hayaliydi. Bir şeyi hayal edebilmek güzel ama hayal aleminde yaşamak bambaşka bir şey. Dolayısıyla başka milletlerin çocuklarına ait olduğunu düşündüğüm bir hayale adım atmaktan her zaman imtina ettim." diye konuştu.

Gezeravcı, hayallerini gerçekleştirmeleri için gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bir işi başarmak için 60'lı yaşları beklemeye gerek yok. Lütfen potansiyelleriniz konusunda kimsenin sizin potansiyelinizi örselemesine müsaade etmeyin. Biz hakikaten potansiyeli yüksek bir milletiz ama sıkıntımız, etrafımızda sahip olduğumuz potansiyeli örselemeye çalışan art niyetin ve kötü zihniyetin çok fazla tezahür etmesi." şeklinde konuştu.