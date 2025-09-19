Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Turizm Bakanı Wardhana ile görüştü

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Turizm Bakanı Widiyanti Putri Wardhana ile tarihsel ilişkiler ve kültürel değerlerin turizm sektörüne katkılarını görüştü.

Büyükelçilikten edinilen yazılı açıklamaya göre, Küçükcan'ın Wardhana ile görüşmesinde Türkiye ve Endonezya arasındaki tarihsel ilişkiler ve ortak kültürel değerlerin turizm sektörüne katkıları ele alındı.

Bakan Wardhana görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin 16'ıncı yüzyıla kadar uzandığını belirterek, Osmanlı İmparatorluğu'nun bugün Cakarta olarak bilinen Batavya'da 1880'lerde başkonsolosluk açtığına dikkati çekti.

Wardhana, Endonezya ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) ve Gelişen Sekiz Ülke (D8) bünyesinde birlikte çalışmalar yürüten iki yakın müttefik olduğuna işaret etti.

İşbirliği imkanlarına vurgu

Türkiye'nin turizm sektöründeki başarılarını yakından takip ettiklerini, Endonezya'da yeni turizm destinasyonlarının belirlendiğini ve bu noktalara ulaşım sağlanması için uluslararası havalimanları açıldığını kaydeden Wardhana, şifa turizmi alanında ülkesinin deneyim ve birikimlerinden hareketle bu alanda işbirliği imkanlarını geliştirmek istediklerini vurguladı.

Endonezya'da bu alanda yetişmiş kişilerin Türkiye'de istihdam edilebileceğini sözlerine ekleyen Bakan Wardhana ülkesinin helal turizm alanında da zengin seçenekler sunduğunu ifade etti.

Büyükelçi Küçükcan da görüşmede Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılının kutlandığı 2025'in ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ilki Cakarta, ikincisi Ankara'da olmak üzere iki kez bir araya geldiklerini hatırlattı.

Endonezya'nın Bogor şehrinde taraflar arasındaki ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı neticesinde 15 anlaşma imzalandığını anımsatan Küçükcan, Türkiye'de çok güçlü bir turizm altyapısı olduğunu söyledi.

Küçükcan, ulaşım, konaklama, gastronomi ve nitelikli personel istihdamı gibi alanlarda Türkiye'nin önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizerek, 2024'te Türkiye'yi 62 milyon turistin ziyaret ettiğini, bunun 61 milyarlık dolarlık bir gelir ürettiğini aktardı.

2024'te 200 bin Endonezyalı Türkiye'yi ziyaret etti

2024'te 200 bin Endonezya vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğine dikkati çeken Küçükcan, bu sayının artması için ortak kültürel değerleri de yansıtan helal turizmin desteklenmesinin yararlı olacağını, İstanbul dışında Konya, Kayseri, Bursa ve Mardin gibi şehirlerin de kültür turizmi açısından Endonezyalıların ilgisini çekebileceğini belirtti.

Küçükcan ayrıca Türkiye'deki sağlık sistemi ve kurumlarının nitelikli hizmetler sunduğunu dile getirerek, Endonezyalıların Türkiye'de özel ve kamu sağlık tesislerinden yararlanabileceğini, sağlık turizmini desteklemek için ortak projelere açık olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin 2008'de başlattığı Yeşil Yıldız ve Kovid-19 salgını sürecinde başlattığı Güvenli Turizm Sertifika Programlarının turizm sektörüne olumlu yansımaları olduğu değerlendirmesinde bulunan Küçükcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık projesi uygulamasının da özellikle turizmde yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik açısından fark yarattığını söyledi.

Küçükcan, Sıfır Atık'a benzer uygulamaların Endonezya turizmine de olumlu katkılar sunacağını, Türkiye'nin bu konudaki deneyimlerini paylaşmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Büyükelçi Küçükcan ve Bakan Wardhana'nın görüşmesinde, karşılık yatırımların artırılması ve Türk Hava Yolları'nın (THY) Cakarta'ya uçuş sayısının iki katına çıkarılması talebinin yanı sıra turizm alanında uzmanlaşan eğitim kurumları arasında değişim programlarının başlatılması, turizm fuarlarında karşılıklı onur konuğu olarak yer alınması ve 1993'te imzalanan Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın genişletilerek güncellenmesi konuları da ele alındı.

Küçükcan, Bakan Wardhana'ya Endonezya'da kız çocuklarının eğitimi için verdiği mücadele ile tanınan Endonezya Milli Kahramanı Raden Adjeng Kartini'nin halıya işlenmiş bir portresini takdim etti.