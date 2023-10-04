Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Uluslararası Uzay Kongresi katılımcıları için resepsiyon

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) katılımcılarına resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Clay Mowry, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve farklı ülkelerden temsilciler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, uzay teknolojilerine büyük önem verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknolojik atılımların yapıldığını anımsattı.

Uzayda global işbirliği ile küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlara çözüm bulunacağına inandıklarını vurgulayan Bağcı, Türkiye'nin teknolojiye yaptığı yatırımlardan ve elde edilen başarılardan bahsetti.

TUA Başkanı Yıldırım ise Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndan bahsederek, artık bir uzay ülkesi olduklarını ve ilk Türk astronotun 3 ay sonra uzaya gideceğini belirtti.

Yıldırım, Ay Görevi'ne değinerek, 2026'da aya ulaşmayı, sonrasındaki süreçte ise aya yumuşak inişi hedeflediklerini bildirdi.

2026'da yapılacak Uluslararası Uzay Kongresi için Antalya'nın aday olduğunu dile getiren Yıldırım, tüm katılımcıları 3 yıl sonra Antalya'da ağırlamayı umduklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil de kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Yozgatlıgil, uzayda global işbirliklerinin önemine dikkati çekerek, Azerbaycan'ın bu işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını ifade etti.