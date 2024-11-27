Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer, Türkiye-BAE ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık boyutuna ulaştığını belirterek "Ekonomik, askeri, sosyal diyoruz ama aynı zamanda iki ülke halkları arasındaki ilişkiler de arttı." dedi.

Tunçer, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un himayelerinde, Dubai Kadın Kuruluşu tarafından Medinet Jumeirah'ta düzenlenen, "Dubai Küresel Kadınlar Forumu"nda, AA muhabirine son yıllarda Türkiye- BAE arasındaki ikili ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin "stratejik" boyutta olduğunu belirten Tunçer, "Son üç yılda her alanda siyasi, ekonomik, askeri, savunma sanayi, sosyal, kültürel boyutlarıyla çok ciddi gelişmeler kaydettik." diye konuştu.

İki ülke arasındaki potansiyelin büyüklüğüne dikkati çeken Tunçer, iki ülke devlet başkanlarının gerçekleştirdiği ziyaretlerin buna ciddi bir altyapı oluşturduğunu ve destek verdiğini söyledi.

Türkiye-BAE arasında son 3 yılda 50'nin üzerinde anlaşma imzalandığını anımsatan Tunçer, "Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyaret neticesinde iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık boyutuna ulaştı. Ekonomik, askeri, sosyal diyoruz ama aynı zamanda da iki ülke halkları arasındaki ilişkiler de arttı." ifadelerini kullandı

"Burada yaşayan 45 bini aşkın Türk vatandaşımız oldu"

Tunçer, iki ülke halkı arasında kültürel yakınlık bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu kültürel yakınlıktan dolayı birçok Türk buraya yerleşti. Buranın çok büyük avantajları var. Son dönemde burada yaşayan 45 bini aşkın Türk vatandaşımız oldu. Aynı şekilde Türkiye'yi ziyaret eden, Türkiye'de vakitlerini geçiren Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları da var. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ni, son dönemde Ege Bölgesi'ni de ziyaret etmeye başladılar. Bu iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi, daha da sağlamlaştırdı."

Tunçer, Birleşik Arap Emirlikleri'nde halkın, Türkiye sevgisine işaret ederek, "Mesela yolda karşılaşıyorsunuz, Türkçe konuşmaya başlıyorlar. 'Türkçeyi nerede öğrendiniz 'diye sorduğumuzda, 'Dizilerden öğrendik' diyorlar ve gerçekten dizilerden Türkçe öğrenebiliyorlar. Türk varlığı çok güçlü. Restoranlarımızla, mağazalarımızla, markalarımızla, mutfağımızla, müziğimizle, kültürümüzle güçlüyüz burada ve bizi seviyorlar." diye konuştu.

Amerika, Avrupa ve Orta Asya'da görev yaptığını anlatan Tunçer, "Türk kültürüne sevgiyi, başka hiçbir yerde bu kadar güçlü görmedim. Bu da bence iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çok önemli bir husus." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Tunçer, geçen yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin 50. yılının kutlandığını belirterek, "Son 50 yıl iki ülke arasındaki ilişkiler, bazı inişler çıkışlar olmakla birlikte çok önemli bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

"Bölgenin önemli iki ülkesi"

Türkiye ve BAE'nin bölgedeki önemli iki ülke olduğunu vurgulayan Tunçer, "Çıkarlarımız, tehditlerimiz, bölgeye olan vizyonumuz çok ortak. Bu da bizi birlikte çalışmaya, birlikte hareket etmeye, işbirliği yapmaya sevk ediyor. Bu ikili ilişkilerin temeli açısından çok çok önemli. ve önümüzdeki 50 yılın temellerini attık. İki ülke devlet başkanlarının liderliğinde bu çerçeveyi koyduk." diye konuştu.

Tunçer, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha hızlı gelişeceğine, birçok önemli projenin ve ortaklığın doğacağına inancını dile getirdi.

Abu Dabi'deki görev süresinde son döneme yaklaştığını aktaran Tunçer, bir büyükelçi olarak gurur verici bir dönem yaşadığını kaydetti.

"Sayın Emine Erdoğan'ın ziyareti çok önemliydi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dün Dubai Küresel Kadınlar Forumu"nun açılış konuşmasını yapmak üzere Dubai'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak Tunçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Emine Erdoğan'ın ziyareti çok önemliydi. Burada tekrar Birleşik Arap Emirlikleri misafirperverliğini gördük. Dubai Emiri, Devlet Başkanı Yardımcısı, aynı zamanda Başbakan, Sayın Hanımefendi'nin konuşmasını dinlemeye geldi. Güzel görüşmeler, güzel temaslar oldu. Bu da ilişkilerimizin her boyutuyla geliştiğinin aslında çok önemli bir sembolü."