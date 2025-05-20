Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Erdoğan Barım: 'Ülkemiz, Fildişi Sahili'ne eşlik edecek güce sahip'

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, "Ülkemiz, kalkınma yolunda Fildişi Sahili'ne eşlik edecek güç ve güvenilirliğe sahip." dedi.

Büyükelçi Erdoğan Barım, Türkiye- Fildişi Sahili ilişkilerini ve Fildişi Sahili'ndeki ekonomik ve siyasi anlamda son durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Erdoğan Barım, "İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) aktif üyesi ve uluslararası örgütlerde zaman zaman alt kıtanın temsilciliğini üstlenen Fildişi Sahili ile her alanda birbirimizi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo'nun 2024'te karşılıklı ziyaretleri, Fildişi Sahili Savunma Bakanı Brahima Ouattara'nın Türkiye ziyaretinin ve Dışişleri Bakanı Leon Kacou Adom'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılmasının, son dönemdeki başlıca üst düzey temaslar olduğunu belirten Büyükelçi, "İlişkilerimizi ticaret, güvenlik, sağlık, turizm, tarım ve enerji gibi birçok alanda geliştiriyoruz." diye konuştu.

Aile ve genç kadın istihdamına yönelik onlarca proje

Erdoğan Barım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığında Fildişi Sahili'nin ilgili bakanlıklarıyla ve STK'lerle kalkınma, aile ve genç kadın istihdamını destekleyen onlarca proje yürüttüklerini anlattı.

Türkiye Maarif Vakfının Abidjan'daki Uluslararası Okulunun, bilime odaklı bir pilot projeyi teşkil ettiğini dile getiren Büyükelçi Erdoğan Barım, şöyle devam etti:

"Nitekim iki hafta önce Abidjan'da Fildişi Sahili Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Vakfı ve Büyükelçiliğimiz organizasyonundaki 'Abidjan Afrika Bilim ve Teknoloji Festivali'nde, Fildişi Sahili'nden ve 22 Afrika ülkesinden okullara ev sahipliği yaptık. Söz konusu festivali 5 bine yakın öğrenci, öğretim görevlisi ve diğer ziyaretçiler takip etti."

Erdoğan Barım, "Lisans üstü öğrencilere Türkçe kurslarımız ve üniversiteler arası işbirliğimiz eğitim alanında ilişkilerimizin gelişmesini sağlıyor. Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi, ülkenin en büyük devlet üniversitesi. Burada bir Türkiye Araştırmaları Merkezi kurma yolunda önemli ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlara katkı

Türkiye Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları, ülkedeki ihtiyaç sahibi insanlara yönelik yardım programlarıyla elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlara katkı sağladığına dikkati çeken Büyükelçi Erdoğan Barım, "Ülkemiz, kalkınma yolunda Fildişi Sahili'ne eşlik edecek güç ve güvenilirliğe sahiptir." diye konuştu.

Bu yıl sonunda Fildişi Sahili'nde yapılması planlanan seçimlerle ilgili Büyükelçi Erdoğan Barım, şunları kaydetti:

"Fildişi Sahili'nde yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerine giden süreçte dileğimiz, ülkedeki istikrarın sürmesi ve seçimlerin barışçıl bir ortamda gerçekleşmesidir. Nihayetinde refahın artmasını arzuluyoruz. Türkiye, bu konuda Fildişi Sahili'nin yanında olduğunu her fırsatta dile getirmektedir."

"Kurumlarımızın destekleri ve özel sektörün ilgisiyle ilişkilerimizin gelişeceğine olan inancım tam"

Büyükelçi Deniz Erdoğan Barım, "Kurumlarımızın, bakanlıklarımızın değerli destekleri ve özel sektörümüzün Fildişi Sahili'ne ilgisiyle ilişkilerimizin çok daha artacağına ve gelişeceğine olan inancım tam." dedi.

Türkiye'nin Afrika kıtasına açılım politikasının 2013 itibarıyla Afrika Ortaklık Politikası'yla şekillendiğini belirten Erdoğan Barım, bu çerçevede kıtaya yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dışişleri bakanları ve bakanlar düzeyindeki ziyaretleri Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri'nin izlediğini, Türkiye'nin Afrika politikası çerçevesinde belirlenen yol haritasında "kazan-kazan" ve "Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümler" ilkeleriyle hareket ettiklerini vurguladı.

Erdoğan Barım, şöyle devam etti:

"Fildişi Sahili ile ilişkilerimiz, 2009 yılında Abidjan Büyükelçiliğimizin açılması ve 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın karşılıklı resmi ziyaretleriyle gelişti. Bu ziyaretler kapsamında 20'ye yakın anlaşma imzalandı. Bugün geldiğimiz noktada, Fildişi Sahili, Sahra Altı Afrika'da yaklaşık 30 milyon nüfusuyla ve komşu ülkelerden gelen yaklaşık 10 milyon göçmenle önemli bir ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor. Ülke ekonomisi, pandemi sonrası büyüme trendine girdi ve son yıllarda yüzde 6 civarında istikrarlı bir ekonomik büyüme göstererek finansman çekme kapasitesiyle kredi notunu B+ düzeyinde tutmayı başardı. Artık Fildişi Sahili, En Az Gelişmiş Ülkeler grubu arasında yer almamaktadır."

"Türkiye ile ilişkiler çok olumlu bir ortamda gelişiyor"

Fildişi Sahili hükümetinin 4 yıllık kalkınma planı kapsamında birçok alanda proje ve programlarda ortaklarını çeşitlendirme eğiliminde bulunduğunu söyleyen Büyükelçi Erdoğan Barım, Türkiye ile ilişkilerin çok olumlu bir ortamda geliştiğini kaydetti.

Erdoğan Barım, "Yatırım ve ticaretimiz arttıkça ülkedeki varlığımız da güçleniyor. Türkiye ile ticaret hacmi bakımından Fildişi Sahili, Batı Afrika'da yüksek nüfuslu Nijerya'dan sonra ikinci, Fransızca konuşulan ülkeler arasında ise birinci sırada yer alıyor. 2024 yılında ticaret hacmimiz 800 milyon doları aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 1 milyar dolar hedefini çok yakında gerçekleştireceğimize inanıyorum " değerlendirmesinde bulundu.