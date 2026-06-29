Küresel başarılarıyla öne çıkan "Türkiye Mezunları" ödüllendirildi

Türkiye'de aldıkları eğitimi kendi ülkelerinde ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden, alanlarında öncü çalışmalara imza atmış mezunlara "Türkiye Mezunları Ödülleri" verildi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) açıklamasına göre, Türkiye'de yükseköğrenimlerini tamamlayarak küresel alanda üst düzey başarılara imza atan mezunları bir araya getiren "Türkiye Mezunları Günü" İstanbul'da yapıldı.

UDEF ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) paydaşlığında, TUMED Uluslararası Mezunlar Derneğince organize edilen program, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program öncesinde açılan fuaye alanında birçok farklı ülkenin standı kurularak misafirler için geleneksel kültürel yemeklerin ve ülkelerin tanıtımları yapıldı.

Fuaye etkinlikleriyle eş zamanlı yürütülen sektörel oturumlarda ise "uluslararası kariyer", "uluslararası finans ve ödeme yöntemleri", "uluslararası eğitim kariyeri ve küresel fırsatlar", "kamu diplomasisinde Türkiye mezunlarının rolü" gibi alanlarda paneller düzenlendi.

TUMED Başkanı Selman Duran ve UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, programın açılış konuşmasını yaptı.

Uluslararası alanda başarı gösteren mezunlara ödül takdimi

Programda, Türkiye'de aldıkları eğitimi kendi ülkelerinde ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden, alanlarında öncü çalışmalara imza atmış mezunlara da "Türkiye Mezunları Ödülleri" verildi.

"Türkiye Mezunları Diplomasiye Katkı Ödülü", Kuzey Makedonya Cumhuriyeti önceki dönem Avrupa İşleri Bakanı ve Başmüzakerecisi Orhan Murtezani'ye takdim edildi. Murtezani'ye ödülü, YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe tarafından verildi.

"Türkiye Mezunları Ekonomik Etki Ödülü"ne, ticari girişimlerinin yanı sıra sivil toplum çatısı altında Doğu Türkistanlı kız öğrencilere ve yetim çocuklara yönelik yürüttüğü sosyal projelerle öne çıkan kadın girişimci Ramile Velioğlu layık görüldü. Velioğlu, ödülünü UDEF Hanımlar Başkanı Şeyma Üstün'ün elinden aldı.

"Türkiye Mezunları Bilim ve Akademi Ödülü", Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında yapay zeka destekli 5G ve 6G haberleşme ağları üzerine patent ve projeler üreten, Stanford Üniversitesinin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yüzde 1'lik dilime giren Doç. Dr. AFM Shahen Shah'a takdim edildi. Shah'a ödülünü, YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Mustafa Yakupoğlu takdim etti.

"Türkiye Mezunları Küresel Etkileşim Ödülü", tıp alanındaki uzmanlığının yanı sıra insani yardım faaliyetleri ve "2026 Global Sumud Filosu Bahar Misyonu" kapsamında üstlendiği gönüllü doktorluk göreviyle sağlık diplomasisine katkı sunan Uzman Dr. Abdellatif Mounadil'e verildi. Mounadil ödülünü, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu'ndan aldı.

"TUMED Özel Ödülü" ise Afrika siyaseti ve sömürgecilik tarihi alanındaki akademik çalışmaları, Çad ve Senegal Büyükelçiliği görevlerindeki diplomatik tecrübesi ve aynı zamanda "Türkiye Mezunları Günü" vizyonunun ilk fikir mimarı olan İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas'a takdim edildi. Kavas'a ödülü, TUMED Başkanı Duran ve UDEF Başkanı Abdullah İslam takdim etti.

Programa, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile YTB İstanbul Koordinatörü Fatih Hacıbektaşoğlu da katıldı. Program, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.