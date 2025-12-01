Türkiye, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 39 Madalya Kazandı

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye toplam 39 madalya kazandı. Türkiye Milli Takımı'nın 103 sporcuyla katıldığı organizasyonda, Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 4 madalya elde ederek hem kulübü hem ilçeyi başarıyla temsil etti.

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atarak ilçeyi gururlandırdı. Türkiye Milli Takımı'nın 103 sporcuyla yer aldığı organizasyonda, Tuzla Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan sporcular 4 madalya ile kürsüye çıktı. Mücahit Milli 69 kilo kick light kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Fatmahanım Gökce 56 kilo low kick kategorisinde bronz madalya elde etti. Kaan Tok 79 kilo kick light kategorisinde bronz madalya ile kürsüye çıkarken, Duygu Turan 55 kilo kick light branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Türkiye Milli Takımı'nın görevli antrenörü olarak yer alan Erdal Murat, Tuzla Belediyesi sporcularının gösterdiği performansı övgüyle değerlendirerek, "Tuzla'yı ve ülkemizi uluslararası arenada gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılar, kulübümüzün ve ilçemizin genç sporcularına ilham verecek. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

'SPORCULARIMIZA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin uluslararası platformlarda elde ettikleri başarılar bizleri son derece gururlandırıyor. Tuzla Belediyesi Spor Kulübü olarak, sporcularımızın yeteneklerini geliştirmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Mücahit, Fatmahanım, Kaan ve Duygu'yu yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ FORMAYI GİYMEK BÜYÜK BİR ONUR'

69 kilo kick light kategorisinde gümüş madalya kazanan Mücahit Milli, "Bu gümüş madalya, yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığı. Tuzla Belediyesi'nin ve hocalarımızın desteği olmasa bu başarı mümkün olmazdı. Milli formayı giymek büyük bir onur. Bundan sonra hedefim altın madalya kazanmak ve ülkemizi daha üst sıralarda temsil etmek" dedi.

56 kilo low kick kategorisinde bronz madalya elden Matematik öğretmeni Fatmahanım Gökce ise "Bronz madalya benim için çok değerli. Her antrenmanda daha iyisini yapmak için çalıştım. Burada kazandığım tecrübeler, ilerideki turnuvalar için bana çok şey katacak. Başarıyı tüm antrenörlerimize ve bizi destekleyenlere armağan ediyorum" diye konuştu.

Hazırlık sürecinde hem maddi hem manevi desteklerini esirgemeyen Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'e teşekkür eden Kaan Tok da "Başkanımızın verdiği destek, antrenmanlarımızı ve turnuva hazırlıklarımızı çok daha verimli hale getirdi. Bu madalya hem bizim hem de Tuzla'nın başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü yetkilileri, bu başarıların kulüp sporcularının motivasyonunu artıracağını ve önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ilçeyi gururla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti.

ALTIN MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULAR

Asuman Cıglıoğlu, Bayram Eren Celep, Betül Zararsız, Elif Ceren Şanlı, Emre Korkmaz, Kadir Yıldırım, Özlem Melek Korkmaz

GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Cebrail Gençoğlu, Ekin Öykü Aydoğmuş, Faysal Sılıv, Kerem Öz, Mücahit Milli, Serdar Şayık, Yakub Alperen Kaysi ve Zafer Şayık.

BRONZ MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Abdüssamet Uğurlu, Adem Gül, Ali Koyuncu, Arda Baş, Ayşe Kaplan, Berk Düzenli, Beytullah Gökalp, Beyza Çetinkaya, Çetin Karapınar, Dilek Erol, Duygu Turan, Ebru Ünver, Fatmahanım Gökce, Ferit Özdemir, Fevzi Kurt, Halil İbrahim Birlik, Hilal Orhan Kurt, Kaan Tok, Nejat Derin, Sefa Sönmez, Sena Amine Nur Özgen, Ünal Alkayış, Yusuf Ercenk Aşar ve Zeynep Çetintaş.