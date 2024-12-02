Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

"Türkiye Kart" Rize'de uygulamaya geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Kart" uygulaması Rize'de başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Kart" uygulaması Rize'de başladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Türkiye Kart tanıtım toplantısında, uygulamanın, ilin ve Türkiye'nin ulaşım stratejisi açısından önemli bir proje olduğunu belirtti.

Baydaş, projenin sadece ulaşımı ilgilendiren ve Rize Belediyesi ile PTT Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir çalışma olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin ulaşım stratejisi açısından atılmış önemli bir adımın şehrimizde başlangıç törenidir. Bu adımın da Rize özelinde başlıyor olması da bizim açımızdan önemlidir. Sosyal dokunuşlara kadar bize çok önemli veri sağlayacak bir ulaşım kolaylaştırma hamlesidir." dedi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten ise PTT'nin 184 yıllık hayatı boyunca birçok teknolojik değişime ve dönüşüme öncülük etmiş bir kurum olduğunu belirtti.

Gülten, teknolojik dönüşümü temel alan projelerin birisinin de Türkiye Kart projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirler arasındaki şehiriçi ulaşım sağlanmasında kullanılan birçok kart var ve bu kartlar birbiriyle entegre değiller. Ankara'da otobüs veya metroya binerken ya da İstanbul'da, İzmir ve Kocaeli'ne nereye giderseniz gidin, gittiğinizde yeni bir kart almak zorundasınız. O şehre özgün olan kartı satın almanız gerekiyor. Misafirliğimiz bitip geri döndüğümüzde bu kartları unutuyoruz ve bu kartlar içindeki paralarla birlikte çöpe gidiyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir israf var. Bu kartların tamamı ülkemizde üretilen kartlar değil. Yurtdışından gelen kartlar. Ülke ekonomisinde de ciddi bir israfa yol açan bir durum."

Şehiriçi ulaşımda kullanılan toplu ulaşım kartlarının birçok avantajı olduğunun altını çizen Gülten, şöyle devam etti:

"Buradaki ulaşım notlarının düzenlenmesi ve bilgilerin toplanmasında kaç yolcunun nereden nereye gündelik ve hangi saatler içerisinde hareket ettiğini, buna uygun planlamanın yapılması anlamında ve bunların denetlenmesi ve doğrulanması anlamında birçok faydası var. Kullanılan teknolojik kartların. Türkiye Kart projemiz tüm şehirlerimizde kullanılan kartları birbiriyle entegre eden bir switch. Entegrasyon merkezi aslında. Kartlar birbiriyle entegre olduğu için gittiğiniz her şehirde yeni bir kart satın almak zorunda kalmayacaksınız. "

Gülten, Türkiye Kart'ın ciddi anlamda vatandaşlara kolaylık sunacağını belirterek, "Türkiye Kart projemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'nin tamamında tüm belediyelerimizin de buna dahil olmalarını bekliyoruz. Bu konforu ve bu rahatlığı vatandaşlara yaşatmak isteyen tüm belediyelerimizi de Türkiye Kart projemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin de belediye olarak, Türkiye Kart'ın sunduğu yenilikleri ile entegre etmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktararak, "Bu proje ile hemşehrilerimiz Rize'nin toplu taşıma hizmetlerinde tek bir kart kullanarak daha konforlu ve modern bir deneyim yaşayacaktır." dedi.

Tanıtım toplantısına, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Rize PTT Başmüdürü Ali Nazıroğlu, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
img

Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti
img

Faizsiz 24 ay taksit imkanı
img

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.