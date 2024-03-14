Türkiye, Karadeniz Havzası Programı'nda En Fazla Proje Başvurusu Kabul Edilen ve Hibe Alan Ülke Oldu

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB'nin "Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında Türkiye'nin, 35,77 milyon avro bütçeli Karadeniz Havzası Programı çağrısına katılan 7 ülke arasında "en fazla proje başvurusu kabul edilen ve hibe alan ülke" olduğunu bildirdi.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin Uyum Politikası ve Komşuluk Politikası araçlarından "Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı"nın 2021-2027 dönemi ilk teklif çağrısı sonuçları duyuruldu.

Program çerçevesinde Türkiye, 35,77 milyon avro bütçeli çağrıya katılan 7 ülke arasında "en fazla proje başvurusu kabul edilen ve en fazla hibe alan ülke" oldu.

Çağrıya, programın Türkiye'deki uygulama alanında yer alan Karadeniz kıyısı ve civarındaki 25 ilden kurum ve kuruluşlar, proje fikirleriyle katıldı.

30 Mart 2023'te duyurulan ilk çağrı altında, programdaki katılımcı ülkelerden, 117'si Türk ortaklı 151 proje başvurusu alındı.

Değerlendirme ve seçim süreçleri sonunda, 501 bin-1 milyon 500 bin avro bütçe aralığında bulunan ve inşaat ile altyapı yatırımı içeren 20 standart proje ve 250 bin-500 bin avro bütçe aralığında yer alan ve aynı alanda yatırımı içermeyen 13 küçük ölçekli proje olmak üzere toplam 33 proje hibe almaya hak kazandı.

Bunlardan 17'si standart ve 10'u küçük ölçekli proje olmak üzere 27 Türk ortaklı proje başvurusu kabul edilirken, bu projelerde yer alan toplam Türk ortak sayısı 35 oldu.

Ayrıca bu projelerin 15'inde Türk ortaklar, projeyi sunan ve koordine eden ana yararlanıcı ortak olarak yer alıyor.

Çağrı kapsamında seçilen 33 projenin toplam bütçesi 33,82 milyon, Türk ortaklı projelerin toplam bütçesi ise 27,8 milyon avro oldu.

Türkiye'nin 2007'den bu yana dahil olduğu ve AB Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2021-2027 dönemi birinci teklif verme çağrısına, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan katıldı.

Kazanan projelerin çoğu İstanbul'dan

Kazanan projelerin illere göre dağılımına bakıldığında, 13 Türk ortak kuruluşu içeren 12 projeyle İstanbul birinci olurken, Trabzon'dan 7 proje, Edirne'den 4 Türk ortak kuruluşla 3 proje, Sakarya, Rize ve Zonguldak'tan 2 proje, Bartın'dan 2 Türk ortak kuruluşla 1 proje, Tekirdağ, Kocaeli ve Sinop'tan 1 proje desteklenecek.

Çağrı kapsamında hibe desteği verilecek projeler, sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi, iklim değişikliğine uyum, hava kalitesinin iyileştirilmesi, orman yangınlarıyla mücadele, ani sel baskınlarıyla mücadele, gıda israfını önleme ve bilinçlendirme, tarımsal biyoçeşitlilik, denizcilik teknolojileri gibi konular başta olmak üzere Karadeniz havzasındaki farklı sorunlara çözüm bulmak için gelecek aylarda hayata geçirilecek.

Programda 46,8 milyon avrosu AB katkısı olmak üzere 52 milyon avro bütçeli ikinci ve son proje teklif çağrısı 20 Mart'ta duyurulacak. Proje başvuruları, 20 Haziran'a kadar alınacak.

Program

Türkiye'nin 2007-2013, 2014-2020 ve 2021-2027 dönemlerinde katılım sağladığı çok taraflı bölgesel işbirliği programı olan Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda, ilk çağrıda yer almayan Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan da bulunuyor.

Programın Türkiye'deki uygulama alanı, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'yi kapsıyor.

2014-2020 döneminde toplam bütçesi 53,9 milyon avro olan programın, 2021-2027 dönemi bütçesi 94 milyon avroya çıkarıldı.

Her bütçeleme döneminde açılan proje teklif çağrıları kapsamında, belirlenen potansiyel yararlanıcıların programın ortaklık koşullarını yerine getirmesi ve tespit edilen öncelik alanlarında proje fikirlerini sunarak başvuru yapması gerekiyor.