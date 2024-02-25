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Türkiye, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarını Uluslararası Adalet Divanı'nda gündeme getirecek

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sözlü sunum yapacak.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, Türkiye'nin yarın gerçekleştireceği sözlü sunumu yapacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız ve Dışişleri Bakanlığında Daire Başkanı Derviş Fikret Ünal'dan oluşan heyeti, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy karşıladı.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, yarın UAD'de Türkiye adına sözlü sunum yapacağını belirtti.

UAD'deki duruşmalarda Türkiye adına sözlü beyanda bulunacak Yıldız'a, Lahey Büyükelçisi Ünal, Lahey Büyükelçiliği'nden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Müsteşar Recep Köşker, Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu, ikinci katipler Ozan Can Gümüş ve Baran Volkan Ateş eşlik edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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