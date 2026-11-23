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Türkiye ile Rusya, bölgedeki gelişmelerin gölgesinde ticaretten enerjiye, müteahhitlikten turizme kadar çeşitli alanlarda işbirliklerini artırmayı değerlendiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye- Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı, 27 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek KEK toplantısı ile aynı gün iki ülke iş dünyasını bir araya getirecek bir forum yapılacak.

İş forumunda Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırım ve ortak projeler, sanayide yeni işbirliği adımlarının ele alınması öngörülüyor.

Burada Türk ve Rus firmaları arasında ikili görüşmelerin düzenlenmesi hedefleniyor. Bu görüşmelerin iki ülke arasındaki enerji, turizm, ticaret ve tarım işbirliklerini artırması amaçlanıyor.

İki ülke arasındaki ticaret hedefi 100 milyar dolar

Son yıllarda Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi geriledi. Bu çerçevede Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2025'te 6,7 milyar doları, bu ülkeden ithalatı 42,4 milyar doları geçti.

Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2025'te yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 49,2 milyar dolara düştü. 2024'te söz konusu tutar 52,6 milyar dolardı.

Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler incelendiğinde geçen yıl ilk sırada 1,2 milyar dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" yer aldı. Bu faslı 823,2 milyon dolarla "yenilen meyveler" ve "sert kabuklu meyveler" ile 490,7 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" takip etti.

Bu yılın 9 ayında da Türkiye'nin ihracatı 4,6 milyar dolar, Rusya'dan ithalatı 28 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye-Rusya dış ticaret hacmi söz konusu dönemde 32,6 milyar dolara ulaştı.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yeni işbirlikleriyle 100 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor.

Enerjide nükleerden yakıtlara kadar işbirliği

İki ülke arasındaki enerji işbirlikleri dikkati çekiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan 42,4 milyar dolarlık ithalatının yüzde 70'ini "mineral yakıtlar, yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oluşturuyor.

Böylece Türkiye'nin enerji tedarikinde başlıca ortakları arasında yer alan Rusya ile işbirliği Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ve Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projeleriyle dikkati çekiyor.

Son olarak Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke enerji ilişkilerine dikkati çekmişti. Buradaki görüşmede de Akkuyu NGS öne çıkan başlıklar arasında yer almıştı. Türkiye'de 2027'de Akkuyu'da üretilen elektriğin kullanılması hedefleniyor.

Türk müteahhitlik sektörünün en çok iş üstlendiği ülke

Rusya, Türk müteahhitlik sektörünün en çok iş üstlendiği ülke olarak dikkati çekiyor. Bu kapsamda 1972-Eylül 2026 döneminde Türk müteahhitlik sektörü Rusya'da 103,3 milyar doları bulan 2 bin 190 proje üstlendi.

Ayrıca halihazırda Rusya'da tekstil, konfeksiyon, bankacılık, turizm, gıda, beyaz eşya, cam sanayisi ve inşaat malzemeleri alanlarında Türk yatırımları bulunuyor.

Rus ziyaretçiler ilk sırada

İşbirliklerinin yanı sıra son yıllarda Türkiye'ye gelen Rus ziyaretçilerin sayısındaki artış dikkati çekti. Türkiye'ye gelen ziyaretçi sıralamasında Rusya ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 salgınının etkilerinin sürdüğü 2021'de 4,6 milyon olan Rus ziyaretçi sayısı, 2022'de 5,2 milyona, 2023'te 6,3 milyona, 2024'te 6,7 milyona ve 2025'te 6,9 milyona çıktı.

Kaynak: AA