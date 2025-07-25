Türkiye ile Gambiya Arasında Askeri İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), Türkiye ile Gambiya arasında askeri, mali işbirliği kapsamında 2 Mayıs 2019 tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne ilişkin 1 numaralı değişiklik protokolü imzalandı.

Protokol, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie tarafından imza altına alındı.

Öte yandan, Bakan Güler, IDEF 2025'te, Mali Genelkurmay Başkanı Oumar Diarra ve Mali Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Sidiki Samake ile Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Maruli Simanjuntak'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da fuar kapsamında, Zimbabve Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Levı Mayıhlome ile görüştü.