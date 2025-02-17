Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

Kabus büyüyor! Başkent'te hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu

Türkiye ile Cibuti Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Cibuti Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti ile Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) arasında partiler arası mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasında ekonomik, ticari, kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor ve sağlık, enerji, altyapı gibi birçok alanda işbirliğini kapsıyor.

AK Parti ile Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) arasında partiler arası mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, İslam medeniyetinin ve Osmanlı'nın derin izlerini taşıyan Afrika ile ilişkilere büyük önem verildiği belirtildi.

İktidar partilerinin ardından bugün de Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki stratejik ortaklarından Cibuti ile ekonomik, ticari, kültürel bağları daha da ileri taşımak için Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) ile partiler arası mutabakat zaptı imzalandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Cibuti önceki dönem Maliye Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh ile ortaklaşa imzaladığımız mutabakat zaptı, partiler ve hükümetler arası işbirliğini güçlendirmeyi ve iki ülke arasında ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliğini kapsıyor." ifadesi kullanıldı.

Cibuti ile 16. anlaşmanın imzalandığı aktarılan açıklamada, Cibuti'nin istikrarının, bütün Afrika'nın ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı olduğuna dikkat çekildi.

Cibuti'nin diğer Afrika ülkelerine örnek teşkil ettiği belirtilen açıklamada, enerji ve bankacılık konusunda yatırımın arttırılması konusunun ele alındığına işaret edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, Cibutinin istikrarının bütün Afrika ve Afrika boynuzunun istikrarı olduğuna değindi.

Cibutinin diğer Afrika ülkelerine örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Sırakaya, özellikle enerji ve bankacılık konusunda yatırımın artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Törende, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Mesut Özil'i terleten soru: Neden Almanya'yı seçtiniz?

Mesut'u terleten soru
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden komple çekilebilir

Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden çekiliyor
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.