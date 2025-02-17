Türkiye ile Cibuti Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

AK Parti ile Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) arasında partiler arası mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, İslam medeniyetinin ve Osmanlı'nın derin izlerini taşıyan Afrika ile ilişkilere büyük önem verildiği belirtildi.

İktidar partilerinin ardından bugün de Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki stratejik ortaklarından Cibuti ile ekonomik, ticari, kültürel bağları daha da ileri taşımak için Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi (RPP) ile partiler arası mutabakat zaptı imzalandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cibuti İlerleme İçin Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Cibuti önceki dönem Maliye Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh ile ortaklaşa imzaladığımız mutabakat zaptı, partiler ve hükümetler arası işbirliğini güçlendirmeyi ve iki ülke arasında ticaret, savunma sanayisi, sağlık, enerji, altyapı ve teknik işbirliğini kapsıyor." ifadesi kullanıldı.

Cibuti ile 16. anlaşmanın imzalandığı aktarılan açıklamada, Cibuti'nin istikrarının, bütün Afrika'nın ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı olduğuna dikkat çekildi.

Cibuti'nin diğer Afrika ülkelerine örnek teşkil ettiği belirtilen açıklamada, enerji ve bankacılık konusunda yatırımın arttırılması konusunun ele alındığına işaret edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, Cibutinin istikrarının bütün Afrika ve Afrika boynuzunun istikrarı olduğuna değindi.

Cibutinin diğer Afrika ülkelerine örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Sırakaya, özellikle enerji ve bankacılık konusunda yatırımın artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Törende, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi de hazır bulundu.