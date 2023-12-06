Türkiye'deki inanç turizmi destinasyonları Vatikan'da tanıtıldı

Türkiye'deki önde gelen inanç turizmi destinasyonları, Vatikan'ın Papalık Lateran Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde tanıtıldı.

İnanç turizmi turları düzenleyen Vatikan'a bağlı L'Opera Romana Pellegrinaggi ve Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği işbirliğinde, Papalık Lateran Üniversitesi'nde Türkiye'ye yönelik inanç turizmi destinasyonlarının ele alındığı ve 2024 yılına ilişkin yeni turların açıklandığı bir seminer yapıldı.

Seminere, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, Monsenyör Romano Rossi ve L'Opera Romana Pellegrinaggi Üst Yöneticisi Monsenyör Remo Chiavarini katıldı.

Büyükelçi Ulutaş, programda yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin zengin kültürel ve dini mirasını anlatmak, benim için bir onurdur. Türkiye, yüzyıllar boyunca pek çok kültür ve dinin buluşma noktası olmuştur ve aynı coğrafyada bir arada yaşamanın kanıtıdır." dedi.

Türkiye'nin çeşitlilik içinde birlik ve uyumu ortaya koyduğunu belirten Ulutaş, Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti, Kapadokya yer altı şehirleri, Antakya'nın antik kiliselerinin yanı sıra tasavvuf için özel bir yeri olan Konya'nın görülmesi gereken bölgeler olduğunu ifade etti.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Söner de Anadolu'daki kültürel zenginliğe işaret ederek, Türkiye'nin bu haliyle pek çok Hristiyan açısından hac ibadeti yapılabilecek destinasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Hristiyanların inanç turizmi kapsamında Türkiye'de uğradıkları noktalar hakkında bilgi veren Söner, herkesi Türkiye'ye beklediklerini söyledi.

Doç. Dr. Fındık da önemli Hristiyan azizlerinden Nikolaos'un yaşadığı Myra Antik Kenti ve erken Hristiyanlık döneminden kalma Aziz Nikolaus Kilisesine yönelik yürüttükleri son çalışmaları aktardı.

Monsenyör Rossi de Türkiye'deki inanç turizmi noktaları olarak öne çıkan Kapadokya, İstanbul, Efes, Ege'deki 7 kilise ve İslam'ı tanımak açısından da Konya gibi yerlerin her birinin ayrı ayrı özellikleri olduğunu belirterek, "Görülmesi gereken yerler. Bunlar yapılmaya değer turlar." diye konuştu.

Monsenyör Chiavarini de inanç turizmini ve hac ziyaretlerini kolaylaştırma ve teşvik etme konusundaki kararlılıklarından ötürü Türk yetkililere teşekkür etti.

Türkiye ve KKTC'ye yönelik 5 farklı tur güzergahı

Seminerde ayrıca Vatikan'a bağlı inanç turizmi turları düzenleyen L'Opera Romana Pellegrinaggi tarafından Türkiye ve KKTC'den bazı noktaları kapsayan 5 farklı güzergaha ilişkin tur programı da açıklandı.

Buna göre, İstanbul, Pamukkale, Antalya ile Aziz Nikolaos ve erken Hristiyanlık döneminin 7 kilisesini kapsayan bir tur, Kapadokya-Konya turu, Kuzey ve Doğu Anadolu turu, İstanbul ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ağırlıklı Rum Kesimi'nden de bazı noktaların yer aldığı bir tur olmak üzere 4 farklı program tanıtıldı. Ayrıca sadece İstanbul ve Kudüs'ü kapsayan bir tur üzerine de çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Monsenyör Chiavarini, ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gitmek sadece önemli değil, temel bir şeydir. Çünkü Türkiye, Hristiyanlığın gerçek anlamda geliştiği ve yaşadığı, bugün sahip olduğumuz inanç tarzının ilk yüzyıllarda oluştuğu yerdir. Türkiye, bu ilgiyi hak ediyor. Daha önce 'kutsal topraklar'a (Hz.İsa'nın doğduğu ve yaşadığı topraklara) gidenlerin, Türkiye'ye gitmesi gerekir. Bu doğal olandır." ifadelerini kullandı.