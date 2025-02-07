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TÜİK'ten endişe yaratan rapor! Yalnız yaşayanların sayısı artıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından TÜİK'ten gelen rakamlar keyifleri kaçıracak cinsten. Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2024'te 5,3 milyonu geçerken, yalnız yaşayanların başı çektiği il 943 bin 363 kişiyle İstanbul oldu. Son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmiş ve bununla ilgili tanıtım töreni düzenlenmişti. Erdoğan'ın nüfusu artırma çağrılarının ardından gelen rakamlar ise pek iç açıcı değil. Son gelen veriler Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısının giderek arttığını gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi. Türkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükselirken, yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'yı, 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü buldu. Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DİKKAT ÇEKİCİ BOYUTLARA ULAŞTI

Yalnız yaşayanlardaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.

10 YILDA YÜZDE 71'LİK ARTIŞ

Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 943 bin 363'ü İstanbul'da, 384 bin 201'i Ankara'da, 363 bin 110'u İzmir'de, 197 bin 923'ü Antalya'da ve 184 bin 559'u Bursa'da ikamet etti. Bursa'yı ise 123 bin 940 ile Adana, 119 bin 750 ile Mersin, 119 bin 432 ile Balıkesir, 118 bin 166 ile Konya ve 106 bin 912 ile Kocaeli izledi. Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 661 bin 356 olurken, bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı. Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 754 ile Bayburt, 6 bin 953 ile Ardahan ve 8 bin 91 ile Hakkari oldu.

TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2015-2024) şöyle:

YıllarTek kişilik hane halkıDeğişim
20153.113.496182.411
20163.316.894203.398
20173.491.148174.254
20183.730.505239.357
20194.062.576332.071
20204.404.997342.421
20214.781.600376.603
20225.067.331285.731
20235.192.825125.494
20245.321.540128.715
TÜİK'ten endişe yaratan rapor! Yalnız yaşayanların sayısı artıyor
Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

İnsanlar kendine bile yetemiyor çünkü artık 24 saat trip atan boşanırsam ne kadar para alırım diye hesap yapan sözde müslüman kadın almaktansa yalnızlık çok çok çok iyidir

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Haber YorumlarıVEFA:

Topluma bolca hurafe pompalayıp, oy deposu bilip, yatırımı safsataya yapan, sevgiden ve hoşgörüden, uzlaşmadan çok çok uzak radikal islamcı görüş ve siyaset, toplumumuzu bitirdi!.. Tahribat çok büyük, çok!

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

modern ve çağdaş hayat diye aile bağlarını koparan, sadakatsizliği özgürlük diye gösterip evlilikleri yıkan ahlaksız kamalist ve sol ideolojinin bu memlekete hayrı olmaz vallahi. kaldı ki neyi eleştirdilerse fazlası ile kendiler yaptı. akraba kayırmacılığı yapmayan belediyeleri yok. israf almış başını gitmiş. bir gecede bir türkücüye 81 milyon ödemeler... pariste bir gecede 2 trilyona parti vermeler. tutulacak tarafı yok bunların. bir anadolu insanı bunlara prim vermez

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Haber Yorumlarımühendis:

Yalnız yaşamamak için bir sebep yok. Evlenip çocuk sahibi olma riskine hiç gerek yok. Özellikle bu boşanma oranları ve nafaka kanunlarıyla. Çok ben yalnız yaşayamam diyorsanız da resmi nikaha gerek yok.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

çokta s timizdeydi.bunuda yalnız yaşayanlar düşünsün artık

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Haber YorumlarıSemih AKDOĞAN:

insanların elinden, yaşam olanaklarını alırsanız; yani sadece evimin kirasını ödeyeyim, aç kalmayayım modunda bir hayat sunarsanız elbette yalnız kalmak zorunda kalır! tüm suçluları da bu ülkeyi bu hale getiren artık kimler yönetiyorsa onlardır!

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Ben Yalnız yaşıyorum, Yalnız Geziyorum umarım Yalnız Ölmem

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