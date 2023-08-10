Türkiye'de Ata Tohumu Ahmet Buğdayı İlk Kez Hasat Edildi

Türkiye'de tahıl üretiminin önemli merkezlerinden Karaman'da buğday hasat sezonu devam ediyor. Duru Gıda'nın Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen ve bu yıl ilk kez çiftçiyle buluşan ata tohumumuz Ahmet Buğdayı'nda da ilk hasat gerçekleştirildi. Bulgurluk olarak ekimi yapılan; susuzluğa dayanıklı, kaliteli, yüksek verimli yapısıyla Ahmet Buğdayı'nın Türkiye ekonomisine 750 milyon TL'lik katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

2 bin yıllık tarihiyle Anadolu'nın en eski yerli buğday türleri arasında yer alan ve ülke tarımına önemli katkılar sağlayacak olan ata tohumumuz Ahmet Buğdayı, bu yıl ilk kez hasat ediliyor. Nesiller boyunca babadan oğula ekip biçilen ve tükenmek üzere olan ata tohumu Ahmet Buğdayı'nı Türk çiftçisine yeniden kazandırma düşüncesiyle sektörün lider markası Duru Gıda ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü projede elde edilen tohumlar bu yıl çiftçilerle buluştu.

DURU: ATA TOHUMU AHMET BUĞDAYI'NI YAYGINLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Projeyle ilgili konuşan Duru Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru şu bilgileri verdi: "Uzun süredir yoğun bir emekle üzerinde çalıştığımız projemizde bu yıl ilk hasadın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile ortak bir projede bir araya gelerek, yeniden üretme kararı aldığımız, nesiller boyunca babadan oğula ekip biçilen ve tükenmek üzere olan "Ahmet Buğdayı" tohumları ilk kez 2019 yılında toprakla buluştu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile 2017'den bu yana ortaklaşa yürüttüğümüz Ahmet Buğdayı projesi, ülkemizde doğru tarım uygulamaları adına hayata geçirilen en önemli örneklerden biri olarak ön plana çıkıyor. Projede Ar- Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz tohumlar, kalite analizlerinin ardından üreticilerimize kazandırıldı. Bu sene çiftçilere dağıtılan tohumlarımız, sözleşmeli çiftçiler ile paylaşılacak ve çoğaltılacak. Amacımız, ülkemizin tarım arazilerinin önemli bir kısmını oluşturan kıraç alanlarda 1 dekardan alınan 250 kilo civarındaki buğday üretimini, 280 kilo civarına çıkartmak. Bunun Türkiye ekonomisine katkısı 750 milyon TL olacaktır. Aynı zamanda bulgurda elde ettiğimiz fireyi de düşürmeyi planlıyoruz. Projemizin, Türk ekonomisine büyük değer katmasının yanı sıra sürdürülebilir gıda üretimine de büyük katkısı olacak." diye konuştu.

PROJEDE KULLANILAN 'HIZLI ISLAH YÖNTEMİ' TÜRKİYE'DE BİR İLK

Ahmet Buğdayı projesinin bulgur üretimine katkı sağlayacağını belirten Duru, "Ahmet Buğdayı, topak bir buğday olduğu için bulgur üretiminde çok rahat kullanılabilen bir tür. Kalitesinin yanı sıra besin değeri olarak da oldukça zengin bir içeriğe sahip. Geleceğin gıdası olan bulgurun ağız tadıyla ve gönül rahatlığıyla sofralarda yer alması adına çalışmalar yürütüyor ve tarım tabanlı sanayi işletmecisi olarak 88 yıldır üretim yapıyoruz. Lider marka olarak sektör tecrübemizi ve bilgi birikimimizi doğru tarım uygulamaları geliştirmek ve ülke ekonomimize en yüksek faydayı sağlamak için kullandık. Bölgemizde yanlış tarım uygulamalarının buğdayın verim ve kalitesini nasıl düşürdüğüne tanık olduk. İhtiyaç duyduğumuz kaliteli buğday arayışı bizi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile buluşturdu. ve bu konuda çok güzel çalışmalar yaptık. Ahmet Buğdayı'nda hepimiz için yeni bir yöntem olan 'Hızlı Islah Yöntemi'nden yararlandık. Son yıllarda birçok tohum geliştirme programında bu yöntemden yararlanılıyor. Biz de bu yöntemi TÜBİTAK'a proje olarak önerdik. Projemiz kabul görünce üniversite-sanayi iş birliği kapsamında anlaşmalarımızı, protokollerimizi imzaladık. 2019'da tohumlarımız araziyle buluştu. Bu yöntemde sera şartlarında tohumları hızlı ve doğal bir süreç içerisinde geliştirdik. Yapmış olduğumuz işlem, Türkiye'de bir ilktir. Durum buğdayda iki yıl içerisinde arazide yapabileceğimiz 8 yıllık iş yükünü tamamlayıp tohumlarımızı toprakla buluşturduk ve kıraç alanlarda tohumluk üretimine kazandırmış olduk. Ahmet Buğdayı'nı Konya ve Karaman başta olmak üzere tüm İç Anadolu'da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ahmet Buğdayı'nın bulgur üretiminin vazgeçilmez buğdayı olacağını düşünüyoruz" dedi.

ADVERTORIAL YAYIN