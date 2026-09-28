'Türkiye bugün uluslararası alanda daha güçlü’

İŞ insanı Hüseyin Yüksek, "Türkiye son yıllarda ekonomi, savunma sanayii, teknoloji, yerli üretim ve dış politika alanlarında önemli bir dönüşüm geçirdi. Bugün uluslararası alanda daha güçlü ve etkin bir konuma geldi" dedi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda savunma sanayii ve yüksek teknoloji alanında önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Yüksek, bu gelişmelerin ülkenin uluslararası alandaki gücüne de doğrudan yansıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve geliştirdiği ürünleri farklı ülkelere ihraç edebilen bir ülke konumuna geldiğini söyleyen Yüksek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün savunma sanayiinde kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, helikopterimizi, gemimizi ve savaş uçağımızı konuşabiliyorsak, bu Türkiye'nin geldiği noktayı göstermektedir. Türkiye artık ihtiyaçlarını sadece dışarıdan karşılayan bir ülke değil, kendi teknolojisini geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir ülkedir."

Yüksek, savunma sanayiindeki gelişmelerin yalnızca askeri kapasite açısından değil, Türkiye'nin teknoloji üretme kabiliyeti açısından da önemli olduğunu vurguladı.

'EKONOMİ İÇİN ÜRETİM VE TEKNOLOJİ VURGUSU'

Yüksek, "Ekonomide dönem dönem yaşanan zorluklar olabilir. Ancak Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve teknoloji altyapısını büyütmesi uzun vadede ülkemizin gücünü daha da artıracaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin yalnızca tüketen değil, üreten bir ekonomi oluşturmasının önemine dikkat çeken Yüksek, özellikle yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin artırılmasının Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

'TOGG, TÜRKİYE'NİN ÜRETİM VİZYONUNUN GÖSTERGESİ'

Türkiye'nin otomotiv ve teknoloji alanındaki gelişmelerine de değinen Yüksek, yerli otomobil TOGG'un Türkiye'nin üretim vizyonunun önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Yüksek, Türkiye'nin farklı sektörlerde kendi markalarını ve teknolojilerini geliştirmesinin gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, "Yerli otomobilimizden savunma sanayiindeki projelerimize kadar ortaya koyduğumuz her ürün, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL ÇALIŞMALAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK'

Sosyal çalışmaların toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yüksek, farklı dönemlerde üstlendiği görevlerle gençlik, spor, sosyal dayanışma ve toplumsal sorumluluk alanlarında çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. İstanbul Kızılay Başkan Danışmanlığı görevinden spor kulübü yöneticiliklerine, hemşehri dernek çalışmalarından gençlik yapılanmalarına kadar farklı alanlarda görev aldığını belirten Yüksek, özellikle dezavantajlı çocuklar ve gençlere yönelik sosyal çalışmaların kendisi için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

Yüksek, "Toplumun her kesimine dokunan çalışmaların, gençlerimizin spora ve sosyal hayata kazandırılmasının ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olunmasının önemli olduğuna inanıyorum. Görev aldığımız her alanda topluma katkı sunmayı ve kalıcı değer üretmeyi hedefledik" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI ÜRETİMLE GÜÇLENECEK'

Yüksek, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus, girişimcilik kapasitesi ve üretim gücünün önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat var. Bu fırsatı üretimle, teknolojiyle, gençlerimizin enerjisiyle ve güçlü bir vizyonla değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye, kendi teknolojisini üreten, kendi markalarını dünyaya taşıyan ve uluslararası alanda söz sahibi olan bir ülke olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı