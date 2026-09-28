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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Gümrük Komitesi 5. toplantıda protokol imzaladı

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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Gümrük Komitesi 5. toplantıda protokol imzaladı
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi'nin 5. toplantısı Azerbaycan'ın Göygöl ilinde yapıldı. Toplantıda Orta Koridor'daki transit işlemlerinin hızlandırılması ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması görüşüldü, toplantı protokolü imzalandı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesinin 5. toplantısı Azerbaycan'ın Göygöl ilinde gerçekleştirildi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Şahin Bağırov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Gürcistan Maliye Bakan Yardımcısı ve Gelirler Servisi Başkanı Mamuka Barataşvili katıldı.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda üç ülkenin gümrük hizmetleri arasındaki mevcut işbirliği ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik perspektifler ele alındı.

Orta Koridor boyunca artan yük taşımacılığı kapsamında transit işlemlerinin hızlandırılması, gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması, elektronik bilgi paylaşımı ve dijital gümrük uygulamalarının geliştirilmesi ile sınır geçiş süreçlerinin hızlandırılması konuları görüşüldü.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu kapsamında transit işlemlerinin kolaylaştırılması ve gümrük hizmetleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin yanı sıra transit gümrük prosedürlerinin uyumlaştırılması, ön elektronik bilgi paylaşımının geliştirilmesi, risk yönetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi ve gümrük ihlalleriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca önceki görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanma durumu değerlendirilerek gelecek dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar belirlendi ve toplantı protokolü imzalandı.

Kaynak: AA
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