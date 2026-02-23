Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı Bakü'de yapılacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Ortak 10. Toplantısı düzenlenecek.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, yarın düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Bakü'ye geldi.

Oktay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleştirilen bir önceki toplantıdan geçen süre zarfında bölgesel anlamda önemli gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığını belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasının metnini parafladığını ve "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nda (TRIPP) mutabakat sağladığını anımsatan Oktay, iki ülke arasında normalleşme sürecinin de başladığının altını çizdi.

Oktay, Azerbaycan'la Ermenistan arasında ticaretin başladığını hatırlatarak " Azerbaycan'la Ermenistan arasında normalleşmenin başlaması, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlamasını da beraberinde getiriyor. Türkiye olarak da ön şartımız Azerbaycan'la Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesiydi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin Gürcistan'a da bağlantısallık anlamında olumlu etki edeceğini belirten Oktay, "Gürcistan, Türkiye ile Azerbaycan ve Türk dünyası arasındaki bağlantısallığı gerek demir yolu gerek kara yolu ile sağlayan ana güzergahlardan birisi." dedi.

Oktay, Güney Kafkasya'da elde edilen barışın tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini söyleyerek, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıda ekonomi, ulaştırma, enerji, turizm konuları ele alınacak

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Ortak 10. Toplantısında ekonomi, ulaştırma, enerji, turizm başta olmak üzere üç ülke arasındaki mevcut ve potansiyel işbirliği alanları ve bunların ne şekilde artırılabileceği değerlendirilecek.

Ayrıca, bölgedeki gelişmeler ile barış ve istikrarın artırılmasına yönelik tedbirler ele alınacak.

Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmelerde bulunacak.

Azerbaycan temaslarında Oktay'a, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik ediyor.