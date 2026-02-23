Haberler

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı Bakü'de yapılacak

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı Bakü'de yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Bakü'de düzenlenecek olan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Ortak Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etti. Toplantıda ekonomi, ulaştırma, enerji ve turizm gibi konular ele alınacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Ortak 10. Toplantısı düzenlenecek.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, yarın düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Bakü'ye geldi.

Oktay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleştirilen bir önceki toplantıdan geçen süre zarfında bölgesel anlamda önemli gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığını belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasının metnini parafladığını ve "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nda (TRIPP) mutabakat sağladığını anımsatan Oktay, iki ülke arasında normalleşme sürecinin de başladığının altını çizdi.

Oktay, Azerbaycan'la Ermenistan arasında ticaretin başladığını hatırlatarak " Azerbaycan'la Ermenistan arasında normalleşmenin başlaması, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlamasını da beraberinde getiriyor. Türkiye olarak da ön şartımız Azerbaycan'la Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesiydi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin Gürcistan'a da bağlantısallık anlamında olumlu etki edeceğini belirten Oktay, "Gürcistan, Türkiye ile Azerbaycan ve Türk dünyası arasındaki bağlantısallığı gerek demir yolu gerek kara yolu ile sağlayan ana güzergahlardan birisi." dedi.

Oktay, Güney Kafkasya'da elde edilen barışın tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini söyleyerek, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıda ekonomi, ulaştırma, enerji, turizm konuları ele alınacak

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Ortak 10. Toplantısında ekonomi, ulaştırma, enerji, turizm başta olmak üzere üç ülke arasındaki mevcut ve potansiyel işbirliği alanları ve bunların ne şekilde artırılabileceği değerlendirilecek.

Ayrıca, bölgedeki gelişmeler ile barış ve istikrarın artırılmasına yönelik tedbirler ele alınacak.

Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmelerde bulunacak.

Azerbaycan temaslarında Oktay'a, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik ediyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Galatasaray'da Osimhen sevinci

Antrenmandan paylaşılan o kare Galatasaraylıları sevince boğdu
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur