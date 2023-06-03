Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Türkiye'nin yükselişi devam edecek

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'nin ciddi bir altyapısı ve yetişen iyi sporcularla Avrupa'nın yükselen yıldızı olarak gösterildiğini söyledi. Çintimar, altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ve önemli sporcuların yetiştiğini vurgulayarak, başarılara yenilerini katmak için çalıştıklarını ifade etti. Kategori: Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa'nın yükselen yıldızı olarak gösterilen Türkiye'nin, ciddi bir altyapısı ve yetişen iyi sporcularla bu yükselişi devam ettireceğini söyledi.

Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak uluslararası alanda çok fazla müsabakaya dahil olduklarını, sporcuların birçok ülkede yarışmalara katıldığını belirtti.

Olimpiyatlarda kota almak için birçok yarışmaya katılmak gerektiğini dile getiren Çintimar, "Bunun için çocuklarımız farklı farklı branşlarda, farklı ülkelerde yarışıyorlar. Şimdi U20 ve U23 Avrupa Şampiyonası, Büyükler Dünya Şampiyonası, dağ koşuları, 10 bin metre Avrupa Kupası gibi bunların hepsi peş peşe gelen yarışmalar." dedi.

Altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ve önemli sporcuların yetiştiğini vurgulayan Çintimar, "Çok ciddi bir altyapımız var ve inanılmaz derecede güzel sporcularımız geliyor. Son iki yıldır üst üste farklı sporcularla 400 metre engelde dünya şampiyonu olmamız, Avrupa ve dünya kupalarında farklı branşlarda şampiyonluk yarışında olan sporcularımızın elde ettiği başarılar, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yaptığımız projeler çerçevesinde inanılmaz geniş kitleyle şu an devam ediyoruz." diye konuştu.???????

Başarılara yenilerini katmak için çalıştıklarını ifade eden Çintimar, şöyle devam etti:

"Bütün illerde çocuk atletizmi ile ilgili başlangıç yaptık. Şu an 81 il ve ilçelerimizde ciddi altyapıyla çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların neticesinde öncelikli yarışmalarımız U20 ve U23 Avrupa şampiyonaları. Bunlarla birlikte Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası var, takımlarımız oraya gidecek. Fransa'da 10 bin metre kupası var, sporcularımız oraya da gidecek. Allah nasip ederse başarıları çeşitlendirerek çıtayı daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Türkiye şu an uluslararası anlamda Avrupa'nın yükselen yıldızı olarak gösterildi. Bunun da devamını getirmeye çalışacağız."

"Önceki yıllardaki kota sayımızı geçmek istiyoruz"

Çintimar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na odaklandıklarını ve yüksek bir katılımı hedeflediklerini anlatarak, "Türkiye'nin olimpiyata katılımı anlamında bundan önceki yıllardaki kota sayımızı geçmek istiyoruz. Bu sayıyı geçebilmek için de çok ciddi emek vermek gerekiyor. Sporcularımız kota penceresinde ve çok sporcumuz var. Görünürde 33 civarında sporcu ile olimpiyat kotası alacağız. Bunların tamamına yakını genç sporcularımızdan oluşan bir ekip." ifadelerini kullandı.

"Paris'te altın madalyalı bir federasyon olmak istiyoruz"

Olimpiyatlara bütün branşlarda katılmayı hedeflediklerini belirten Çintimar, şunları kaydetti:

"Cirit ve çekiç atmada, üç adım, uzun adım ve sırıkla yüksek atlamada, sprint ve mesafe branşlarında yani hemen hemen atletizmin her dalında olimpiyatlarda yerimizi alacağız. Tabii ki amaç olimpiyatlarda madalya kazanmak. Bunun için gençlerimiz çalışıyor, bizler de onların yanında olmak için bütün teknik ekibimizle mücadelemize devam ediyoruz. Bizim olimpiyatlarda altın madalyamız eksik. Bütün hedefimiz ve çabamız onu bu olimpiyatta almak. Paris'te altın madalyalı bir federasyon olmak istiyoruz bunu alabilecek seviyede sporcularımız var."