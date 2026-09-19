Türkiye, AAD 2026'da Güney Afrika ve Çin'in ardından üçüncü en geniş katılımı sağladı

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CAPE Türkiye, Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na (AAD 2026), resmi heyetler ve savunma sanayisi şirketleriyle yoğun katılım sağladı.

Afrika'nın önde gelen savunma ve havacılık etkinliklerinden AAD 2026, Pretorya kentindeki Waterkloof Hava Kuvvetleri Üssü'nde 16-20 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.

Türkiye, fuara Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan başkanlığındaki resmi heyet ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı eşgüdümünde ASELSAN, STM, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), TUSAŞ, SARSILMAZ, BMC ve HAVELSAN'dan oluşan geniş özel sektör heyetiyle katıldı.

Fuarda Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği de stant açtı.

Güney Afrika ve Çin'in ardından en geniş üçüncü katılım

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AAD'de en üst düzey resmi heyetlerden biriyle temsil edildiğini belirterek, "Firmalarımız Güney Afrika ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından üçüncü en geniş katılımı sağladı." dedi.

Yıldırımgeç, güçlü katılımın Türkiye'nin Afrika'ya ve özellikle Güney Afrika'ya savunma ve havacılık alanında verdiği önemi gösterdiğini, AAD'nin de kıtanın önde gelen buluşma noktalarından olduğunu kaydetti.

Güney Afrika'nın güçlü sanayi altyapısı, savunma sanayisi yetenekleri, nitelikli insan kaynağı ve kıtadaki konumuyla önemli işbirliği potansiyeli sunduğunu belirten Yıldırımgeç, "Firmalarımız burada uzun vadeli ve karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık perspektifiyle hareket ediyor." dedi.

İki ülke arasında geçmişten gelen temaslara değinen Yıldırımgeç, "Bununla birlikte, iki ülkenin sahip olduğu sanayi ve teknoloji kapasitesi dikkate alındığında, mevcut potansiyelin henüz tamamıyla kullanılmadığını düşünüyoruz." dedi.

Güney Afrika'dan Türk firmalarına güçlü ilgi

Yıldırımgeç, Güney Afrika'nın Sahra Altı Afrika'nın gelişmiş sanayi ve teknoloji ekosistemlerinden birine sahip olduğunu belirterek, ortak üretim, yerlileştirme ve teknoloji geliştirme açısından önemli imkanlar sunduğunu ifade etti.

"Güney Afrika tarafında Türk firmalarıyla daha fazla işbirliği yapılmasına yönelik güçlü bir ilgi görüyoruz." diyen Yıldırımgeç, Güney Afrikalı savunma sanayisi şirketlerinin Türkiye'deki fuarlara katıldığını ve Türk firmalarıyla yoğun temaslarda bulunduğunu aktardı.

Güney Afrika hükümetinin de Türk şirketlerini ülkedeki yatırım ve iş birliği imkanlarını değerlendirmeye teşvik ettiğini belirten Yıldırımgeç, iki ülkenin birlikte üretmesi ve Afrika pazarlarına birlikte açılması fikrinin önem kazandığını söyledi.

Fuarda, Türk firmalarına yönelik ilginin oldukça yoğun olduğunu vurgulayan Yıldırımgeç, resmi heyetler, savunma kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve özel şirketlerle çok sayıda görüşme yapıldığını kaydetti.

Yıldırımgeç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'ın, Güney Afrikalı mevkidaşı başta olmak üzere gerçekleştirdiği üst düzey temasların, iki ülke arasında savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı iradeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Büyükelçi Yıldırımgeç, "Fuarda gerçekleştirilen temasların önemli bir bölümünün önümüzdeki dönemde takip edilerek somut işbirliği alanlarına dönüştürülmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA