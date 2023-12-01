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Türkeli İlçe Müftülüğü Esnafa Kur'an ve Hadis Programı Düzenledi

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Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından esnafa yönelik düzenlenen 'Kur'an ve Hadis Bize Ne Söyler' adlı programda, Oymayaka Köyü Çağlayan Mahallesi Camii İmam Hatibi Samet Kara, 'Peygamber Efendimiz ve Manevi Şahsiyeti' konusunda sohbet gerçekleştirdi.

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından esnafa yönelik "Kur'an ve Hadis Bize Ne Söyler" adlı program düzenlendi.

Türkeli İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi Salonunda esnafa yönelik olarak yatsı namazından sonra "Kur'an ve Hadis Bize Ne Söyler" adlı program düzenlendi.

Her hafta düzenlenmesi amaçlanan programda, Türkeli'nin Oymayaka Köyü Çağlayan Mahallesi Camii İmam Hatibi Samet Kara, "Peygamber Efendimiz ve Manevi Şahsiyeti" bağlamında sohbet gerçekleştirdi. Program, yapılan ikram ile sona erdi.

İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, programa ilgi gösteren esnafa teşekkür ederek, önümüzdeki haftaların sohbetine tüm ilçe esnafını davet etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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