ZONGULDAK'ta Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in katılımıyla Türk-Macar Dostluk Parkı açıldı. Büyükelçilik, parka futbol antrenmanlarında kullanılan Macar icadı 'Teqball' masası hediye etti.

Türkiye'nin ilk termik santralinin kurulu olduğu Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), İlçe Kaymakamlığı, belde belediyesi ve Macaristan Büyükelçiliği'nin destekleriyle 'Türk- Macar Dostluk Parkı' ve 'Dostluk Kafe' adıyla bir sosyal tesis hazırlandı. Tesisin açılış törenine Büyükelçi Viktor Matis, BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Kaymakam Kübra Demirer, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş ile protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi ve kurdele kesimi yapıldı. Davetliler, parkı gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

MACAR UZMANLAR TERMİK SANTRALDE ÇALIŞMIŞ

BEUN Tarih Bölümü'nde Türk-Macar ilişkileri çalışmaları yapan Prof. Dr. Yücel Namal, Çatalağzı Termik Santrali'nin kuruluşunda Macar uzmanların görev yapmasından dolayı parkın bu beldede açıldığını belirterek, "Çatalağzı'nda ÇATES'in kuruluşunda ve sonrasındaki kapasite arttırımlarında birçok Macar uzman burada görev yapıyor. Benim şu an araştırmasını yaptığım bir Macar uzman var ve çok ilginç bir hayat hikayesi var. Kızı burada ilkokuldan mezun oluyor, onun diplomasını bulduk, ilkokuldaki defterini gördük. İlginç gelecek bir anekdot, o Macar kızımızın tarih dersindeki notu, sınıf arkadaşlarından daha yüksekti. Dolayısıyla bu parkın burada olmasının anlamlı olacağını düşündüm" dedi.

'TÜRKİYE'DE MACAR İZLERİNİ ARIYORUZ'

Türkiye'de yaşamış Macarların izlerini aradıklarını belirten Macaristan Ankara Büyükelçisi Victor Matiş, "Bugün bizim için özel bir gün. Birkaç senedir, üzerine çalıştığımız önemli günlerden biri. Biz hem büyükelçilik olarak hem İstanbul Kültür Merkezi olarak Türkiye'de Macar izlerini arıyoruz. Macar insanların izlerini arıyoruz. Özellikle Yücel hocanın araştırmalarından şunu öğrendik; Çatalağzı'nda, Zonguldak'ta çok fazla Macar'ın 100 sene önce bulunduğunu öğrendik. Bu bizim için çok önemli bir detay. Çünkü bu Macarlar sadece buraya gelip biraz çalışıp sonra geri döndüler değil. Buraya geldiler, burayı sevdiler, burada yaşadılar. 10 yıllarca burada yaşadılar. Buradaki Türklerle beraber güzel bir hayat yaşadılar. Bu açılışın iki önemli nedeni var. Bu Türk- Macar dostluğuna çok önemli bir hediye oldu bu park. Çünkü artık, Türk Macar dostluğunu buraya gelen insanlar hiç unutmayacaklar. Başlangıç olarak Teqball masası getirdik. Özel bir spor aleti, Macar icadı. Ama artık Fatih Terim'den, Ronaldo'ya, Ronaldinho'ya kadar herkes bunu kullandı veya kullanıyor. Hatta Türkiye Süper Ligi'nde birçok takım bu aleti futbolcularının top kabiliyetini yükseltmek için kullanıyor. Artık zamanı geldi ki profesyonel futbolcular, Çatalağzı'ndan çıksın. İkincisi, buradaki gençlere güzel bir serbest faaliyet, serbest bir parkın bulunması da ebeveyn iseniz sizin için çok önemli bir şey. Çünkü çocuklar burada beraber bir şey yaptıkça kötü bir şeye bulaşmayacaklar" dedi.