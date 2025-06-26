Türk Hava Yolları ve airBaltic'ten Yeni Kod Paylaşımı Anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Letonya merkezli hava yolu şirketi airBaltic, mevcut kod paylaşımı anlaşmalarına yeni destinasyonlar ekleme kararı aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılından bu yana İstanbul ile Riga arasındaki uçuşlarda kod paylaşımı olan iki şirket, son genişletilmiş anlaşma sayesinde yolcularına daha geniş uçuş ağı sunmayı hedefliyor.

Genişletilen anlaşma kapsamında THY, airBaltic tarafından Finlandiya'nın Turku (TKU) ile Tampere (TMP) şehirlerine ve Litvanya'nın Palanga (PLQ) şehrine icra edilen Riga çıkışlı uçuşlara kendi uçuş kodunu ekleyecek.

Buna karşılık airBaltic ise Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı Tiflis (TBS), Batum (BUS), Aşkabat (ASB), Bakü (GYD), Duşanbe (DYU) ve Bişkek (FRU) uçuşlarında kendi uçuş kodunu kullanabilecek.

Bu yeni hatlardaki uçuşlar, gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından faaliyete geçecek.

Genişletilen ortaklık kapsamında, her iki hava yolu da mevcut İstanbul-Riga-İstanbul seferine ek olarak yeni belirlenen hatlarda da pazarlama uçuş kodlarını kullanabilecek.

Anlaşma, artan yolcu talebine hitap ederek, taşıyıcıların merkezleri üzerinden kesintisiz seyahat deneyimi ve daha güçlü bağlantı olanakları sunacak.

Açıklamada yeni işbirliğiyle ilgili görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "airBaltic ile olan işbirliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması, yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği ve gelişmiş bağlantı imkanı sunma taahhüdümüzün bir göstergesidir. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, stratejik işbirliklerimiz ve büyüyen ağımızla kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

airBaltic Genel Müdür Vekili ve CEO'su Pauls Calitis ise "THY ile olan ortaklığımızda bir sonraki adıma geçmekten mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, Baltık bölgesi yolcularına THY'nin küresel ağı üzerinden daha fazla seyahat olanağı sağlıyor. Aynı zamanda, Türkiye'den seyahat eden yolcular da airBaltic'in Kuzey Avrupa'daki destinasyonlarına daha kolay erişim sağlayabilecekler. Başarılı iş birliğimizi geliştirerek sürdürüyor olmaktan son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.