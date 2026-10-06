Türk Eximbank, dijitalleşme ve veri temelli yeni iş modeline hazırlanıyor

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Eximbank dijitalleşme ve veri odaklı yeni iş modeline hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Bankanın stratejik dönüşümü doğrultusunda, farklı finansman araçlarının tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde kullanılabildiği, dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle desteklenen bir Eximbank modelinin oluşturulmasına yönelik çalışıyoruz"

"Özellikle Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerika gibi gelişme potansiyeli taşıyan pazarlarda ihracatçılarımızın daha etkin biçimde desteklenmesini amaçlıyoruz"

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- HÜRSAT uydularında ilk fırlatma 2027 ortasında

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu:

"HÜRSAT-2 uydusunun, ŞİMŞEK-1 roketi ile 2028-2029 bandında fırlatılması planlanıyor. Ancak optik anlamda görev yapacak ve 1 metre altı çözünürlüğe sahip olacak HÜRSAT-1 uydumuzu önümüzdeki yılın ortalarında fırlatmayı planlıyoruz"

"Hem uydumuzu yapmış olacağız hem de yerli olarak fırlatmış olacağız. Bu anlamda gerçekten Türkiye'yi başka bir alana taşıyan projenin önemli bir parçası olacak, istediğimiz şekilde konfigürasyon yapabileceğimiz bir uydu, LEO'da (alçak dünya yörüngesinde) görev yapacak, takım olarak çalışacaklar"

(Mertkan Oruç/Antalya) (Görüntülü-Fotoğraflı)

3- ROKETSAN, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uluslararası işbirliklerine odaklandı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci:

"Türkiye, hem fırlatma hem de uydu konusunda işbirliği yapma isteğini defalarca dile getirdi. İnşallah bu kongrenin sonunda atılacak imzalarla çok değerli işbirliklerini hayata geçiririz"

"Burada, geliştirdiğimiz alt sistemler ve uluslararası anlamda taşıyacağımız yüklerle ilgili işbirlikleri için hem uluslararası uzay ajanslarıyla hem de firmalarla kıymetli görüşmeler yapıyoruz"

(Mert Davut/Antalya) (Görüntülü-Fotoğraflı)

4- Türkiye komşularına 9 ayda 20,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yönelik ihracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 arttı

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 6,7 milyar dolarla Irak oldu

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Türkiye'de savunmayla ilişkili sektörlerin ekonomideki ağırlığı artıyor

BBVA Research tarafından yayımlanan "Türkiye - Savunma Sanayisi Potansiyeli" başlıklı raporda, Türkiye'nin savunma sanayisi açısından fırsatlarının Avrupa ile sınırlı olmadığı, ihracat pazarlarının Afrika, Asya ve Körfez ülkelerine doğru çeşitlendiği belirtildi

Raporda, Türkiye'nin rekabetçi platformları, esnek üretim kapasitesi ve modern savaşın hızla gelişen alanlarındaki tecrübesiyle Avrupa'nın savunma ihtiyaçları açısından tamamlayıcı bir ortak konumunda yer aldığına işaret edildi

(Yunus Türk/İstanbul)

6- İsrail'in saldırdığı ve abluka uyguladığı Gazze, son 3 yılda "öngörülemeyen" felakete sürüklendi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke:

"(Gazze'de) Durumun bu denli felaket boyutlarına ulaşabileceğini tam olarak öngörememiştik. İnsani ihtiyaçlar açısından böylesine vahim bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızın, aynı zamanda bu ihtiyaçları giderme kapasitemizin de bu denli kısıtlı olacağının farkında değildik"

"İsrail'in Gazze Şeridi ve çevresine yardım ulaştırma yeteneğimize getirdiği kısıtlamaların insanlar üzerinde büyük bir etkisi olduğu çok açık çünkü ihtiyaç duydukları desteği alamıyorlar"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AVRUPA'DA AYRIMCILIK - Avrupa'da Müslüman karşıtlığı son 10 yılda artarak ana akım siyasete yerleşti

İrlanda'daki Limerick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Farid Hafez:

"Daha güçlü olan eğilim, İslamofobinin birçok Avrupa ülkesinde normalleşmiş gündelik siyasete ve kurumlara son derece kök salmış olması. 10 yıl öncesine bakıp bugünle kıyasladığımda durumun daha da kötüleştiğini söyleyebilirim"

"Değişim beyazlardan gelmeyecek. Müslümanların ve Müslüman karşıtı ırkçılığın nihayetinde herkese zarar verdiğini anlayan diğer müttefiklerin oluşturacağı baskıdan gelmek zorunda"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

8- ŞEHRİN TARİHİNE AÇILAN KAPILAR - Fetihte topların hedefi olan Topkapı 1500 yıldır İstanbul'un tarihini taşıyor

İstanbul'un tarihi surlarının üzerinde yer alan Topkapı, yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle Roma ve Bizans dönemlerinden İstanbul'un fethine, Osmanlı'nın ticaret hayatından Cumhuriyet döneminin otogar günlerine kadar kentin farklı dönemlerine tanıklık etti

Akademisyen ve sanat tarihçisi Yasin Saygılı:

"Zamanı 1500 yıl öncesine sarsak, o zamanlar da insanlar buradan geçiyordu. 1000 yıl önce de geçiyordu, 400 yıl önce buradan Yeniçeriler geçiyordu, şu anda biz geçiyoruz. Aslında İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini ve geçmişini göstermek açısından bunlar önemli. Arkamızda duran şey 1500 yıllık bir kapı. ve zaman içerisinde tabii ki tamiratlar geçiriyor ama günümüze uzanan tarihin de en canlı belgelerinden bir tanesi"

(Şaduman Türkay-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- ASIRLIK MEKTEPLER - Develi Han'dan 150 yıllık eğitim mirasına Kocamustafapaşa İlkokulu

İstanbul'un eğitim tarihinde 19. yüzyılın sonlarından bu yana iz bırakan Kocamustafapaşa İlkokulu, askeri rüştiye olarak başlayan eğitim yolculuğunu 920 öğrencisiyle sürdürüyor

Müdür Yardımcısı Sebahat Orhan Dertli:

"Binanın birçok yerinde zaten değişiklik yapılmadı. Binaya belli bölgeleri hariç herhangi bir işlem de yaptıramıyoruz. Tamamen eski özelliklerini koruyor"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- "Esnafım Elimde Kur'an'ım" projesiyle esnaf iş yerinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Kağıthane Çeliktepe Merkez Camisi İmam Hatibi Mürsel Çakmak:

"Kur'an destek hattımız var. Esnaf kardeşlerimiz bu hat üzerinden bize ulaşıyor. Hangi vakitte ders almak istiyorlarsa ona göre planlama yapıyor ve belirledikleri saatte iş yerlerine giderek Kur'an-ı Kerim dersi veriyoruz"

Kur'an okumayı öğrenen esnaf Mesut Yüksel:

"Kur'an öğrenmek zor değil. Ben de bir hafta 10 gün içerisinde Kur'an'a geçtim. Eğer istiyorsanız siz de bunu başarabilirsiniz"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Türk boksu Avrupa Şampiyonası'nın ardından hedef yükseltti

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu:

"Biz olimpiyata hazırlanıyoruz"

"Ben erkeklerde kaybolan yılları telafi etmek istiyorum. Kadınlara verdiğimiz değer kadar erkeklere de değer veriyorum"

"6-7 kota alacağımızı düşünüyorum. Çünkü kadınlarda dünyanın en iyi takımı Türkiye'de"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sarımermer'den, "Daha güçlü Beşiktaş" vurgusu:

"Çalışmalarımız bütün hızıyla sürecek ve daha güçlü bir Beşiktaş, daha başarılı bir Beşiktaş'la inşallah önümüzdeki dönemde birlikte olacağız"

"Biz hakkımızı savunarak, adaletli, adil bir şekilde oynanan spor oyunlarında her zaman kazanabileceğimize inanıyoruz. Bizim odağımız Beşiktaş"

"Dikilitaş Projesi bize bir ekonomik rahatlık kazandırdı. Bu projelerle ekonomik olarak daha güçleneceğiz"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Messi, Arjantin formasıyla en çok gol attığı statta yarın son milli maçına çıkacak

Messi'nin milli takıma veda maçına ev sahipliği yapacak Monumental Stadı, yıldız oyuncunun en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli formayla 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti

Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda ediyor

(Fatih Erel/İstanbul)

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Kaynak: AA